23.10 11:45 MIGnews.com

Турция: Необходимости в новой операции нет

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На данном этапе нет необходимости в осуществлении новой операции за пределами зоны текущей операции, осуществляемой ВС Турции на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.Согласно коммюнике, к концу 120-часового периода, отведённого на то, чтобы боевики YPG/PKK покинули планируемую зону безопасности на севере Сирии, США уведомили турецкую сторону о завершении процесса отвода сил PKK/YPG из региона.В заявлении отмечается, что с завтрашнего дня начнется совместная работа в рамках соглашений, достигнутых между президентами Турции и России в Сочи.В турецком военном ведомстве вновь подчеркнули, что Анкара не допустит создания террористического коридора у южных границ страны и продолжит решительную борьбу против терроризма.На данном этапе нет необходимости в осуществлении новой операции за пределами зоны текущей операции, осуществляемой ВС Турции на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.Согласно коммюнике, к концу 120-часового периода, отведённого на то, чтобы боевики YPG/PKK покинули планируемую зону безопасности на севере Сирии, США уведомили турецкую сторону о завершении процесса отвода сил PKK/YPG из региона.В заявлении отмечается, что с завтрашнего дня начнется совместная работа в рамках соглашений, достигнутых между президентами Турции и России в Сочи.