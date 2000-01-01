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Турция: Необходимости в новой операции нет | Фото:23.10 11:45   MIGnews.com

Турция: Необходимости в новой операции нет

На данном этапе нет необходимости в осуществлении новой операции за пределами зоны текущей операции, осуществляемой ВС Турции на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Согласно коммюнике, к концу 120-часового периода, отведённого на то, чтобы боевики YPG/PKK покинули планируемую зону безопасности на севере Сирии, США уведомили турецкую сторону о завершении процесса отвода сил PKK/YPG из региона.

В заявлении отмечается, что с завтрашнего дня начнется совместная работа в рамках соглашений, достигнутых между президентами Турции и России в Сочи.

В турецком военном ведомстве вновь подчеркнули, что Анкара не допустит создания террористического коридора у южных границ страны и продолжит решительную борьбу против терроризма.

На данном этапе нет необходимости в осуществлении новой операции за пределами зоны текущей операции, осуществляемой ВС Турции на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Согласно коммюнике, к концу 120-часового периода, отведённого на то, чтобы боевики YPG/PKK покинули планируемую зону безопасности на севере Сирии, США уведомили турецкую сторону о завершении процесса отвода сил PKK/YPG из региона.

В заявлении отмечается, что с завтрашнего дня начнется совместная работа в рамках соглашений, достигнутых между президентами Турции и России в Сочи.


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