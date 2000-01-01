23.09 13:55 MIGnews.com

МИД Ирана не исключил переговоров с США

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Если США прекратят политику максимального давления на Иран, то Тегеран откроет двери для переговоров, заявил замглавы МИДа Ирана Аббас Аракчи."Введение максимальных санкций со стороны США против Ирана привело к максимальному сопротивлению со стороны Ирана", – заявил Аракчи в интервью газете The Independent.По его словам, для того, чтобы начинать реальные переговоры, необходимо положить конец экономической войне против Ирана. "Не только мы, но ни одна страна не согласится на переговоры под давлением", – добавил он.Аракчи подчеркнул, что если Президент США Дональд Трамп примет решение вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, то Иран проведет переговоры с США в рамках заседания "Большой Шестерки".Ранее глава МДИ Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что министерская встреча стран-участниц СВПД пройдет в среду в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.