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ПА не платит зарплату госслужащим в Газе | Фото:23.09 12:33   MIGnews.com

ПА не платит зарплату госслужащим в Газе

Палестинское правительство в Рамалле решило поручить министерствам обновлять данные своих гражданских служащих в секторе Газа для решения всех вопросов, связанных с невыплатой зарплаты.

Это решение последовало за обещанием Премьер-министра Палестины Мохаммада Штайе, который поклялся 4 сентября в видеообращении на Facebook, адресованном сотрудникам Газы, провести проверку всех условий работы персонала и внедрить необходимые решения. «Правительство унаследовало финансовые проблемы в Газе. Эти проблемы не являются чем-то новым», – сказал Штайе.

Отметим, что, по утверждению Мохаммеда Штайе: «Нынешнее [палестинское] правительство и предыдущие правительства не контролировали и не управляли прибрежным анклавом. Невозможно управлять сектором удаленно. Нет точной и подробной информации о сотрудниках, будь-то в отношении их больничных листов, их местонахождения, кто путешествует или кто нет, кто заслуживает премии, кто, среди прочего, изменил свою работу или район».

Правительство приняло свое решение из-за шквала критики и обвинений, под который оно попало после выплаты зарплаты государственным служащим 1 сентября как в секторе Газа, так и на Западном берегу. Несколько группировок, в том числе ФАТХ, обвинили правительство в дискриминации государственных служащих в Газе и на Западном берегу в том, что касается выплаты заработной платы, что противоречит обещанию Штайе 22 августа платить всем государственным служащим на равных условиях.


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