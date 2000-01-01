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ХАМАС предъявил претензии Эр-Рияду | Фото:23.09 11:40   MIGnews.com

ХАМАС предъявил претензии Эр-Рияду

ХАМАС объявил, что Саудовская Аравия несправедливо удерживает с 4 апреля одного из его самых видных лидеров, офицера связи Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Ходари. Это происходит в рамках кампании арестов, которым были подвергнуты в том числе несколько палестинцев, проживающих в Эр-Рияде. Заявление ХАМАСа после пяти месяцев молчания выявило обострение напряженности между этой группировкой и Эр-Риядом.

В заявлении на своем официальном сайте представители ХАМАСа сообщили, что 81-летний Ходари руководил связями с Саудовской Аравией в течение двух десятилетий и занимал руководящие посты в движении. Они отметили, что данный арест является странным и предосудительным, и потребовали освобождения Ходари, а также всех палестинских заключенных, содержащихся в Саудовской Аравии.

7 сентября расположенная в Женеве Евро-средиземноморская сеть по правам человека заявила, что она не может дать точную информацию о количестве палестинских заключенных, но получила список, в котором приводятся имена примерно 60 задержанных. «По оценкам палестинской общины в Саудовской Аравии, это число намного превышает заявленное», – говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что среди задержанных были студенты, жители, ученые и бизнесмены.


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