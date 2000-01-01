23.06 14:17 MIGnews.com

Кто из арабских стран будет на конференции в Бахрейне

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В субботу Иордания и Египет заявили, что отправят должностных лиц из своих министерств финансов для участия в экономической конференции в Бахрейне по мирному плану для Израиля и Палестины под руководством США.Пресс-секретарь министерства иностранных дел Египта Ахмед Хафез заявил агентству AFP, что Каир направит делегацию во главе с заместителем министра финансов на встречу, которая должна состояться в Манаме 25 и 26 июня, без указания ее названия.В Иордании официальный представитель министерства иностранных дел Суфьян аль-Куда подтвердил журналистам, что его страна направит генерального секретаря министерства финансов, опять же, не указывая название мероприятия.Однако Куда настаивал на том, что «никакое экономическое предложение не может заменить политическое решение, которое положит конец оккупации» Израиля палестинскими территориями.12 июня Белый дом заявил, что Египет, Марокко и Иордания согласились принять участие в семинаре.Но, Иордания и Египет - единственные арабские страны, подписавшие мирные соглашения с Израилем - не сразу подтвердили свое участие в встрече в Бахрейне.Согласно Аxios.com , министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади попытался преуменьшить значение конференции. «Давайте не будем преувеличивать значение семинара в Бахрейне. Это семинар », - цитирует его новостной сайт в начале этой недели.Марокко еще не огласило свои намерения.Палестинская администрация бойкотирует двухдневную конференцию, получившую название Семинар «Мир во имя процветания», утверждая, что произраильский президент США Дональд Трамп стремится купить палестинцев и лишить их независимого государства.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что израильтяне примут участие.«В ближайшее время в Бахрейне состоится важная конференция, и израильтяне, конечно, примут участие», - сказал он на этой неделе.Ранее на этой неделе Белый дом объявил, что приглашения в Иерусалим будут ограничены лидерами бизнеса, а не правительственными чиновниками.Эр-Рияд заявил, что направит на встречу министра экономики и планирования Мохаммеда аль-Тувайджри.Он добавил, что участие подтверждает «твердую позицию королевства по поддержке палестинского народа в достижении его стабильности и роста», сообщает официальное агентство Саудовской прессы.Министерство иностранных дел Абу-Даби заявило, что отправит делегацию, подтвердив при этом, что оно поддерживает создание палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме.Остается неясным, будет ли на конференции присутствовать Катар, который был в изоляции региональными бывшими союзниками, в том числе Бахрейном, в давнем дипломатическом споре.Доха, близкий союзник США, заявил, что «последовал призыву США» провести семинар в Манаме, говорится в заявлении министерства иностранных дел.Он добавил, что «не пожалеет усилий» для решения проблем, с которыми сталкивается арабский регион, но не сказал, будет ли Катар представлен на встрече.Кувейт и Оман не подтвердили, будут ли они присутствовать.Тем временем, в субботу США заявили, что их ближневосточный мирный план направлен на то, чтобы собрать палестинцам более 50 миллиардов долларов (44 миллиарда евро) и создать для них миллион рабочих мест.С целью избежать углубления разногласий с палестинцами и в качестве способа обеспечения лучшего управления и поддержки Белый дом заявил, что деньгами будет управлять многонациональный банк развития, а не Палестинская администрация.