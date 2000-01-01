23.06 11:48 MIGnews.com

О "кровных узах" Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

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Председатель КНР Си Цзиньпин стал первым за 14 лет китайским лидером, который приехал в Северную Корею и провел переговоры с главой государства Ким Чен Ыном. Как пишет Spiegel, тысячи восторженных корейцев приветствовали Си в аэропорту и размахивали искусственными цветами. А северокорейская газета Rodong Sinmun написала о «кровных узах двух народов».Несмотря на торжественный прием высокого гостя, по данным ООН, у 40% населения Северной Кореи недостаточно еды, что правительство объясняет плохим урожаем. Си должен помочь, поскольку может позаботиться о том, чтобы в КНДР приезжало больше китайских туристов. Уже много лет Северная Корея развивает туризм, и нуждается в потребителях услуг этой отрасли..Отметим, что страны объединяют также проблемы с Вашингтоном. Торговый конфликт с Соединенными Штатами грозит Пекину серьезными последствиями, а последний саммит Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа закончился безрезультатно, так как Пхеньян не смог добиться облегчения наложенных санкций.Си, благодаря своему пребыванию в Пхеньяне перед встречей, может еще раз показать, насколько важно влияние Китая на лидерство в Пхеньяне. Если Ким пойдет на уступки денуклеаризации и станет главной целью внешней политики Трампа, Си может пойти на переговоры в Осаке.Однако еще до встречи Ким и Си государственные СМИ Китая пытались приуменьшить такое прочтение встречи. Официально оба главы государств заинтересованы только в обсуждении стратегических вопросов. На вопрос, использует ли китайское руководство Северную Корею для усиления давления на переговорщиков в США, представитель МИД заявил на пресс-конференции: «Они слишком много думают».Несмотря на это, переговоры между Ким и Си были, по-видимому, быстрыми, хотя оба явно избегали упоминания Трампа. По сообщению китайской телекомпании CCTV, потребовал от Кима продолжить переговоры по денуклеаризации. «В прошлом году казалось, что тема Корейского полуострова может быть решена путем диалога и дает надежду всему миру», - сказал Си.На что Ким пояснил, что его страна предприняла много "позитивных действий" за прошедший год, но не получила «активного ответа со стороны».