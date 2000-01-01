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США- Иран : За десять минут до удара | Фото:23.06 11:07   MIGnews.com

США- Иран: За десять минут до удара

Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) заявил: "Трамп, уклонившись от конфликта с Ираном, доказал, что может не поддаваться влиянию таких радикалов, как советник по нацбезопасности и госсекретарь".

Как сообщает в субботу сайт The Hill, Джон Бреннан заявил: "Я часто критикую политику президента Дональда Трампа по оказанию экономического давления на Иран и выходу из ядерной сделки (СВПД), но считаю его решение о ненападении на Иран приемлемым".

Бреннан, заметив что такое нападение могло бы вовлечь Ближний Восток в еще более расширенный военный конфликт, сказал: "Трамп признал, что ему необходимо разъяснить критикам причину своего решения".

Однако главный вывод Бреннана состоит в том, что теперь "страны, не согласные с политикой США, могут отныне не принимать всерьез военную угрозу Вашингтона".

Утром в четверг 20 июня американский беспилотник Global Hawk после нарушения воздушного пространства ИРИ был сбит противовоздушной обороной КСИР в районе Кух Мубарак в провинции Хормозган.

Трамп в пятницу в соцсети Twitter написал, что он остановил приказ за 10 минут до нанесения удара по трем ракетным базам Ирана, что могло бы привести к гибели 150 человек.


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