23.06 11:02 MIGnews.com

Новая иранская угроза "поджечь регион"

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«Запуск одной пули в сторону Ирана подожжет интересы Америки и ее союзников» на Ближнем Востоке, заявил иранский генерал.Иран в субботу пригрозил поджечь Ближний Восток, в то время как президент США Дональд Трамп предложил провести переговоры, чтобы повысить экономику страны и «сделать Иран снова великим».Противоречивые сообщения пришли на фоне эскалации напряженности после того, как Иран сбил американский беспилотник над Ормузским проливом.Иран предупредил о «сокрушительном» ответе на любое нападение. «Если враг, особенно Америка и ее союзники, совершат военную ошибку, стреляя в пороховую бочку, на которой основаны интересы Америки, регион будет подожжен», - заявил официальный представитель вооруженных сил Абольфазл Шекарчи. «Одна пуля в сторону Ирана подожжет интересы Америки и ее союзников».Тем временем Трамп сказал, что он мог бы быть «лучшим другом» Ирана, если бы он отказался от ядерного оружия. «Когда они согласятся на это, у них будет богатая страна», - сказал он. «Они будут очень счастливы, и я надеюсь, что это произойдет. Давайте снова сделаем Иран великим ».Трамп утверждает, что он отменил военный удар по Ирану в последнюю минуту, потому что это было бы непропорциональным ответом на сбой американского беспилотника. «Все говорили, что я поджигатель войны, а теперь говорят, что я голубь. Я человек со здравым смыслом, и это то, что нам нужно».- сказал он.«Мы вводим дополнительные санкции против Ирана», - сказал он. «В некоторых случаях мы идем медленно, но в других случаях мы движемся быстро».«Если руководство Ирана ведет себя плохо, то это будет очень плохой день для них. Но, надеюсь, они умны, и они действительно заботятся о своих людях, а не о себе, и мы можем вернуть Иран на фантастический экономический путь, где они будут действительно богатой нацией, что было бы чудесно».Отметим, что, несмотря на примирительные слова, Трамп пояснил, что военные действия были «всегда на столе», наряду с санкциями.