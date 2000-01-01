23.05 16:34 MIGnews.com

Саудовская Аравия поддерживает США против Турции

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Напряженность в отношениях между США и Турцией, по мнению обозревателей, привела к тому, что союзники Америки, в частности Саудовская Аравия также усилили давление на эту страну, что отразилось на двусторонних экономических связях.Так, недавно Торгово-промышленная палата Эр-Рияда призвала саудовцев больше не инвестировать в Турцию.Об опасностях ведения бизнеса и о неустойчивом деловом климате в Турции рассказал председатель палаты Аджлан Аджлан. По его словам, саудовские инвесторы все чаще высказывают недовольство в связи с тем, что "их активы находятся под угрозой в Турции", а местные власти мало что делают для их защиты.Кроме того, поступают жалобы от саудовских бизнесменов на давление со стороны "влиятельных лиц там", а саудовские туристы сталкиваются с "участившимися случаями дискриминации и мошенничества", заключил Аджлан.В начале мая в интернете появилось видео, на котором губернатор Эр-Рияда, принц Фейсал бин Бандар отказывается от чашки кофе, узнав, что напиток произведен известной турецкой компанией Kurukahveci Mehmet Efendi.Видео было распространено членом королевской семьи принцем Абдаллой бен Султаном Аль Саудом, который до этого не раз призывал к бойкоту турецких товаров.Отношения между Анкарой и ее бывшим османским владением резко ухудшились после убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган развернул шумную кампанию, которая в итоге заставила саудитов отказаться от отрицания факта убийства в Генконсульстве. Правда, затем Эр-Рияд возложил вину на саудовских сотрудников безопасности, которые якобы совершили преступление по собственной инициативе. . Однако призывы Анкары о наказании преступников в последнее время стали звучать все реже, поскольку турецкая экономика все больше пробуксовывает на фоне ослабления лиры.Гонул Тол, директор турецкого департамента в Middle East Institute, считает, что деэскалация дела Хашогги со стороны Турции связана с ее все более шаткими финансами."Кризис между Турцией и Саудовской Аравией - чрезвычайно серьезная вещь. Причем Турция находится в более уязвимом положении в этом конфликте. Из стран Персидского залива Саудовская Аравия является одним из ведущих инвесторов в Турцию, и Анкара боится потерять саудовские деньги во время экономического кризиса. Именно поэтому она смягчила свою риторику по делу Хашогги”, - говорит Тол.