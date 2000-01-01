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Мир должен выступить против Ирана | Фото:23.05 15:20   MIGnews.com

Мир должен выступить против Ирана

Кабинет министров Саудовской Аравии выступил с заявлением о том, что, хотя Королевство считает, что все люди в регионе имеют право жить в мире, в том числе иранцы, международное сообщество должно принять решительные меры против режима в Тегеране, чтобы предотвратить распространение разрушения и хаоса. ,

После заседания Совета министров во дворце Ассалам под председательством короля Салмана министр СМИ Турки Аш-Шабана заявил агентству Саудовской прессы, что кабинет министров рассмотрел доклады о региональном и глобальном развитии. Он сообщил, что король пригласил лидеров GCC на саммит в Мекке 30 мая
Это приглашение отражает стремление Королевства сотрудничать с другими странами в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе, особенно в свете продолжающихся агрессивных действий Ирана. Недавние действия режима угрожают региональному и международному миру и безопасности, а также снабжению и стабильности международных рынков нефти, добавил он.

Аш-Шабана подтвердил приверженность Королевства миру и заявила, что приложит все усилия для предотвращения войны. Он добавил, что рука нации всегда протянута, полагая, что все в регионе, включая иранцев, имеют право жить в безопасной и стабильной обстановке.

Однако кабинет министров призвал международное сообщество выполнить свои обязательства, заняв твердую позицию в отношении действий режима в Тегеране, чтобы предотвратить его подрывную и разрушительную деятельность во всем мире. Он также призвал Иран прекратить безрассудное и безответственное поведение его агентов, чтобы спасти регион от опасностей, которые они представляют и потенциальных последствий.
Мир является нашим приоритетом, но мир должен выступить против Ирана, заявил кабинет министров Саудовской Аравии.


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