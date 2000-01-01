СМИ пишут, что Китай взялся за предприятия в Европе
По информации иноСМИ, за последние 10 лет Китай приобрел и инвестировал в активы стоимостью по меньшей мере 318 млрд долларов по всей Европе.
Журналисты проанализировали 678 сделок, которые были проведены компаниями по всему миру с 2008 по 2018 год. Результаты исследования показали, что государственные и частные китайские инвесторы за этот период времени скупили в странах ЕС 360 компаний (255 млрд долл.).
Китай вошел в капиталы компаний, стартуя от итальянского производителя автомобильных шин Pirelli & C. SpA и заканчивая ирландской компанией по аренде воздушных судов Avolon Holdings Ltd, пишет Bloomberg.
Сообщается, что китайские компании частично или полностью владеют четырьмя аэропортами, шестью морпортами, ветряными электростанциями как минимум в 9 странах, а также 13 профессиональными футбольными командами.
Аппетиты Китая настораживают Европу. Европейские лидеры, включая немецкого канцлера Ангелу Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрона, которые трудятся над совместной стратегией сдерживания Китая в Европе.