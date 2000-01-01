Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









СМИ пишут, что Китай взялся за предприятия в Европе 23.04 18:49   MIGnews.com

СМИ пишут, что Китай взялся за предприятия в Европе

По информации иноСМИ, за последние 10 лет Китай приобрел и инвестировал в активы стоимостью по меньшей мере 318 млрд долларов по всей Европе.

Журналисты проанализировали 678 сделок, которые были проведены компаниями по всему миру с 2008 по 2018 год. Результаты исследования показали, что государственные и частные китайские инвесторы за этот период времени скупили в странах ЕС 360 компаний (255 млрд долл.).

Китай вошел в капиталы компаний, стартуя от итальянского производителя автомобильных шин Pirelli & C. SpA и заканчивая ирландской компанией по аренде воздушных судов Avolon Holdings Ltd, пишет Bloomberg.

Сообщается, что китайские компании частично или полностью владеют четырьмя аэропортами, шестью морпортами, ветряными электростанциями как минимум в 9 странах, а также 13 профессиональными футбольными командами.

Аппетиты Китая настораживают Европу. Европейские лидеры, включая немецкого канцлера Ангелу Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрона, которые трудятся над совместной стратегией сдерживания Китая в Европе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:19
Меркель приедет в Израиль
18:55
Насралла: убийство инженера – сионистское преступление
18:15
Улучшены условия занятости израильских студентов
17:43
Минометный снаряд упал на территорию Израиля
17:37
Франция осуждает ЦАХАЛ за "беспорядочную стрельбу" в Газе
17:18
29 шекелей "пожизненно": Новый сотовый оператор We4G
16:56
Нетаниягу: закон един для всех – мы не потерпим нарушений
16:42
Саргсян покидает кресло лидера правительства
16:37
Штайниц: Асад поплатится за любую атаку на Израиль
16:15
Во Франции продолжают протестовать Air France и SNCF
16:13
Израиль: Бесплатный Мундиаль в кафе и пабах
15:55
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
15:54
Последнему "парижскому террористу" вынесли приговор
15:05
Кейт Миддлтон доставили в больницу Сент-Мэри
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus