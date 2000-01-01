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Германия ждет от США особого подхода | Фото: The White House/Flickr23.04 10:18   MIGnews.com

Германия ждет от США особого подхода

Как сообщает The Wall Street Journal, руководство Германии считает, что Вашингтон должен сделать исключение для немецких компаний, сотрудничающих с российскими партнёрами, которые попали под санкции США.

Восточный комитет германской экономики, представляющий интересы большинства немецких корпораций, ведущих дела с Россией и Восточной Европой, хочет, чтобы дочерние компании немецких фирм были защищены, если их материнские компании ведут в России бизнес, по версии американских властей, нарушающий санкции. Представители организации считают, что в качестве альтернативы США должны сделать исключение для совместных предприятий и инвестиций, договорённости по поводу которых были достигнуты до определённой даты.

Подобные компромиссы выходят за рамки обычной уступчивости, которую ранее проявляло Министерство финансов США, обеспечивая выполнение своих санкций, однако оно вправе разрешать компаниям продолжать деловые отношения с попавшими под санкции организациями на согласованный период времени, подчёркивает The Wall Street Journal.
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