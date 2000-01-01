23.04 12:31 MIGnews.com

Израиль и Иран встретятся в Москве

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Министерство обороны Российской Федерации анонсировало организацию и проведение очередную конференцию по международной безопасности, которая состоится в Москве 26–27 апреля 2017 г.Как сообщается в брошюре, посвященной этому событию, Конференция будет посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. В центр пленарных заседаний форума будут вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.В ходе отдельных дискуссий будут затронуты вопросы борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии.Отметим, что приглашение принять участие в конференции получили министры обороны Израиля и Ирана. Более того,по версии СМИ, они подтвердили свое участие в этом мероприятии.Интересная может получиться дискуссия.