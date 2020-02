23.02 14:50 MIGnews.com

ПА разрешит строительство в контролируемой Израилем зоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Маджди аль-Салах, министр местного самоуправления Палестинской администрации (ПА), заявил, что возглавляемый им высший совет по планированию утвердит планы строительства в зоне С в Иудее и Самарии начиная со следующего месяца.Зона С находится под полным израильским управлением в соответствии с Соглашениями Осло 1993 года, и, таким образом, разрешения на строительство ООПТ будут незаконными и будут представлять собой нарушение мирного соглашения.В среду аль-Салех совершил поездку по арабской деревне Суссия в южном Хевроне, и на месте давно оспариваемой незаконно построенной арабской деревни, он заявил, что его офис намеревается выдать разрешения на строительство в зоне С и что если Израиль снесет здания, ПА поможет восстановить их,- сообщает TPS.Издание процитировало высокопоставленного источника в ПА, который сказал, что правительство поручило местным государственным учреждениям поощрять широкую сельскохозяйственную деятельность арабских жителей в зоне C и начать строительные работы в частях зоны C, прилегающих к зоне A, которая находится под полным контролем ПА.В 2009 году тогдашний премьер-министр ПА Салам Файяд изложил «План создания Государства Палестина», методическую программу по захвату контроля над территорией в зоне С под полным израильским контролем, как это предусмотрено соглашениями Осло, создать широкую и жизнеспособную основу для палестинского государства, особенно в районах, находящихся под контролем Израиля.План Файяда, по сути, обходит все переговоры или компромиссы с Израилем и создает факты на местах.Согласно данным, собранным организацией Regavim, в 2009 году число нелегальных арабских структур в зоне C составляло 29 784, а в 2018 году их число выросло до 58 435.Министр обороны Израиля Нафтали Беннет недавно угрожал снести любое незаконное арабское строительство в зоне C.