Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ПА разрешит строительство в контролируемой Израилем зоне | Фото:23.02 14:50   MIGnews.com

ПА разрешит строительство в контролируемой Израилем зоне

Маджди аль-Салах, министр местного самоуправления Палестинской администрации (ПА), заявил, что возглавляемый им высший совет по планированию утвердит планы строительства в зоне С в Иудее и Самарии начиная со следующего месяца.

Зона С находится под полным израильским управлением в соответствии с Соглашениями Осло 1993 года, и, таким образом, разрешения на строительство ООПТ будут незаконными и будут представлять собой нарушение мирного соглашения.

В среду аль-Салех совершил поездку по арабской деревне Суссия в южном Хевроне, и на месте давно оспариваемой незаконно построенной арабской деревни, он заявил, что его офис намеревается выдать разрешения на строительство в зоне С и что если Израиль снесет здания, ПА поможет восстановить их,- сообщает TPS.

Издание процитировало высокопоставленного источника в ПА, который сказал, что правительство поручило местным государственным учреждениям поощрять широкую сельскохозяйственную деятельность арабских жителей в зоне C и начать строительные работы в частях зоны C, прилегающих к зоне A, которая находится под полным контролем ПА.

В 2009 году тогдашний премьер-министр ПА Салам Файяд изложил «План создания Государства Палестина», методическую программу по захвату контроля над территорией в зоне С под полным израильским контролем, как это предусмотрено соглашениями Осло, создать широкую и жизнеспособную основу для палестинского государства, особенно в районах, находящихся под контролем Израиля.

План Файяда, по сути, обходит все переговоры или компромиссы с Израилем и создает факты на местах.

Согласно данным, собранным организацией Regavim, в 2009 году число нелегальных арабских структур в зоне C составляло 29 784, а в 2018 году их число выросло до 58 435.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет недавно угрожал снести любое незаконное арабское строительство в зоне C.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:26
Популярность Аббаса падает
15:05
Курпатова обвинили в сексизме: скандал набирает обороты
14:32
Раввин в саудовском королевском дворце
14:29
Пленные в Газе: лидеры общин поддержали правительство
13:52
Жители Гило перекрыли дорогу гражданам Южной Кореи
13:50
"Исламский джихад": один из наших убит на границе
13:26
Сотни граждан Южной Кореи застряли в аэропорту Бен-Гурион
13:08
Коронавирус в Израиле: новые предписания Минздрава
12:52
МВД запретило въезд в Израиль побывавшим в Корее и Японии
12:47
Хеврон: изъято семь самодельных бомб у палестинцев
12:32
Коронавирус: Инструкции для израильтян прилетевших из Италии
12:26
Коронавирус: Иордания будет проверять туристов и Израиля
12:21
Коронавирус: 200 граждан Кореи поместят в изолятор в Гило
12:05
"Исламский джихад" угрожает Тель-Авиву бомбежкой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus