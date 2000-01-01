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Раввин в саудовском королевском дворце | Фото:23.02 14:32   MIGnews.com

Раввин в саудовском королевском дворце

Король Саудовской Аравии Салман принял в четверг делегацию от Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога короля Абдаллы ибн Абдель Азиза (KAICIID Dialogue Center), в состав которого входил израильский раввин Давид Розен,- сообщает Meddle East EYE

Объявление о присутствии израильского раввина в саудовском королевском дворце является беспрецедентным событием в истории королевства.

Министр заявил, что Саудовская Аравия «улучшит» отношения с Израилем после достижения мирного соглашения

Хотя мероприятие было освещено официальным агентством Саудовской прессы, имена участников не были перечислены, были опубликованы только фотографии.

В твиттере израильской армии под названием «Израиль на арабском » отметили этот шаг, заявив, что это было сделано в рамках «хороших усилий по наведению мостов терпимости между различными религиями».

Как известно, в прошлом месяце министр внутренних дел Израиля Арье Дери заявил, что израильтянам теперь разрешено ездить в Саудовскую Аравию в деловых и религиозных целях.

Это заявление дало зеленый свет израильтянам, которые открыто отправились в Саудовскую Аравию впервые после создания Израиля.


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