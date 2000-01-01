23.02 14:32 MIGnews.com

Раввин в саудовском королевском дворце

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Король Саудовской Аравии Салман принял в четверг делегацию от Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога короля Абдаллы ибн Абдель Азиза (KAICIID Dialogue Center), в состав которого входил израильский раввин Давид Розен,- сообщает Meddle East EYEОбъявление о присутствии израильского раввина в саудовском королевском дворце является беспрецедентным событием в истории королевства.Министр заявил, что Саудовская Аравия «улучшит» отношения с Израилем после достижения мирного соглашенияХотя мероприятие было освещено официальным агентством Саудовской прессы, имена участников не были перечислены, были опубликованы только фотографии.В твиттере израильской армии под названием «Израиль на арабском » отметили этот шаг, заявив, что это было сделано в рамках «хороших усилий по наведению мостов терпимости между различными религиями».Как известно, в прошлом месяце министр внутренних дел Израиля Арье Дери заявил, что израильтянам теперь разрешено ездить в Саудовскую Аравию в деловых и религиозных целях.Это заявление дало зеленый свет израильтянам, которые открыто отправились в Саудовскую Аравию впервые после создания Израиля.