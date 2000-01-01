23.02 17:15 MIGnews.com
Проиранские наемники несут серьезные потери в Идлибе
Проиранские отряды наемников, участвующие в боях на стороне режима Башара Асада, несут серьезные потери.
По данным источников «Анадолу» в Сирии, накануне в город Дейр-эз-Зор на востоке страны были доставлены 34 трупа наемников, убитых за последние четыре дня в Идлибе.
Еще сто трупов были доставлены к границе Сирии и Ирака на прошлой неделе.
Нехватку боевиков под командованием офицеров Корпуса стражей Исламской революции Ирана, пытаются пополнить за счет новых наемников из-за рубежа.
Наемники из Ирана, Ирака, Ливана, Афганистана и Пакистана пересекают иракско-сирийскую границу под видом паломников, после чего направляются в зону боев в Идлибской зоне деэскалации.
На северо-запад Сирии перебрасывают также новобранцев из числа жителей Дейэ-эз-Зора и прилегающих населенных пунктов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии