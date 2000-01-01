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Популярность Аббаса падает | Фото:23.02 15:26   MIGnews.com

Популярность Аббаса падает

Находящийся в Рамалле Палестинский центр политических и исследовательских исследований (PCPSR) опубликовал 11 февраля результаты своего опроса общественного мнения № 75, свидетельствующего об уменьшении поддержки Палестинской администрации (ПА) и председателя Махмуда Аббаса.

Опрос, проведенный для оценки реакции на объявление США 28 января мирного плана, известного как сделка века , показал палестинский консенсус против него.

Из 1270 палестинских респондентов - 830 с «Западного берега» и 440 из сектора Газа - две трети поддержали позицию Аббаса против сделки. Однако опрос также показал, что от двух третей до трех четвертей не доверяют намерениям Аббаса выполнить свои обещания разорвать связи с Израилем и прекратить координацию в сфере безопасности.

Результаты подтвердили, что поддержка решения о двух государствах находится на самом низком уровне - менее 40% - с момента подписания в 1993 году соглашения в Осло. Между тем, поддержка обращения к вооруженной борьбе за счет переговоров с Израилем возросла.

Валид Лададва , сотрудник исследовательского подразделения PCPSR, заявил Al-Monitor: «Самым удивительным открытием стало увеличение доверия палестинцев к ПА и его способности реализовывать свои угрозы против Израиля в ответ на сделку США. , Вот почему популярность Аббаса значительно снизилась ».

Он продолжил: «Наблюдается также заметный рост поддержки палестинцами вооруженной борьбы против Израиля. Это может подтолкнуть ХАМАС к совершению нападений на Израиль перед палестинскими выборами, если они будут проведены, с целью повышения его популярности ».

Опрос показал, что 94% респондентов заявили, что они выступают против сделки, а 65% подтвердили свою поддержку позиции Аббаса против нее. Однако 68% считают, что Аббас не выполнит своих обещаний и не прекратит координацию действий в сфере безопасности с Израилем. Поэтому 58% респондентов заявили, что не удовлетворены реакцией палестинского руководства на сделку США.

Следует отметить, что Аббасу еще предстоит использовать координацию в области безопасности в качестве козырной карты против Израиля, хотя это и может подогреть гнев палестинцев против него.

В то время как 78% респондентов заявили о своей поддержке мирных и народных демонстраций, выступающих против соглашения века, 77% поддержали прекращение координации безопасности с Израилем, а 69% призвали прекратить применение соглашения Осло. Кроме того, 64% призвали прибегнуть к вооруженным действиям и вернуться к вооруженной интифаде, а 73% считают, что ПА предотвратит вооруженные действия. Это то, что Аббас подтвердил в своей речи в Лиге арабских государств 1 февраля в Каире.

Гассан Хатиб , бывший министр планирования Палестины и глава Иерусалимского центра СМИ и коммуникаций , сказал, что опрос подтверждает, что палестинцы согласны с Аббасом в отказе от сделки, но не уверены в его способности реализовать свои угрозы. Он заявил Аль-Монитору, что палестинцы знают о скромных возможностях Аббаса противостоять Израилю и США,- пишет Ал-Монитор.


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