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Эхо тегеранской конференции | Фото: Thinkstock23.02 13:43   MIGnews.com

Эхо тегеранской конференции

В Тегераге прошла 6-ая международная конференция по поддержке интифады Палестины, где с заявлениями, часть которых представляет интерес в плане международных отношений выступили руководители ИРИ.
Так, в своем заявлении Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал палестинские группировки к единству, но высказался против их объединения на данном этапе. По его мнению, наличие многих группировок позволяет продолжать борьбу, даже если какая-то из них и будет разгромлена. Такая позиция свидетельствует о нежелание спонсоров палестинского террора к восстановлению единства ПНА. Он также призвал палестинцев порвать с Норвежскими соглашениями.

В свою очередь из речи на конференции председателя собрания исламского совета (меджлиса) Ирана, Али Лариджани можно сделать вывод об озабоченности, вызванной укреплением позиции Израиля в арабских странах. Лариджани сказал: "Израиль, проникнув в некоторые исламские страны, пытается достичь того, чтобы они забыли про палестинский вопрос и, чтобы произошло смещение настоящего врага на второстепенного".
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