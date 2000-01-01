23.01 20:40 MIGnews.com

"Хизбалла" завершает "захват Ливана"

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"Формирование ливанского правительства во главе с Хасаном Диабом показало, что "Хизбалла" завершила захват ливанского государства", - сказал бывший министр Марван Хамаде.Хамаде, ведущий член ливанского «Друза» во главе с Валидом Джумблатом, заявил, что "Хизбалла" вернула себе парламентское большинство в 2018 году благодаря закону о выборах, призванному принести пользу проиранской партии."Теперь "Хизбалла" завершает свое поглощение через новое правительство, где мы находим "отпечатки пальцев" сирийского режима. Большинство новых министров на ключевых постах зависят либо от Хезболлы, либо от бывшего начальника службы безопасности, просирийца Джамиля Сайеда, либо от Гебрана Бассила, их союзника", - сказал он.Хамаде сказал, что новое правительство столкнется с той же фракционной напряженностью и соперничеством, что и предыдущие лидеры, и проиранская сирийская фракция будет контролировать государство вместе с фракциями, связанными с "Хизбаллой".В центре внимания будет глава ливанского центрального банка Риад Саламе. "Они считают его ответственным за выполнение санкций США против "Хизбаллы", и есть тенденция заставить его заплатить и разрушить финансовый сектор. Ливан превращается в боевой фронт в конфликте между США и Ираном", - сказал Хамаде