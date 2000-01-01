23.01 17:06 MIGnews.com

Отношения с Россией не мешают отношениям Турции и Запада

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Диалог с Россией не угрожает и не является альтернативой связям Анкары и Запада. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкому изданию Bild.Министр напомнил о спорах вокруг закупки Турцией российских ЗРК С-400.«Напряженность вокруг С-400 не имеет прямого отношения к НАТО. Анкара приобрела у Москвы системы ПВО после отказа союзников по альянсу поставить аналогичные комплексы Турции. Это вопрос не выбора, а потребности национальной обороны Турции», - сказал Чавушоглу.Глава ведомства подчеркнул, что Турция не сделала ни одного шага, ослабляющего потенциал НАТО.По его словам, Анкара поддерживает политику НАТО по России. «К сожалению, многие страны НАТО забыли о Крыме», - сказал Чавушоглу.По словам министра, Анкара не разделяет позицию Москвы по Крыму, который «является частью Украины».«Германия и Франция в своем стремлении не ухудшить отношения с Россией выступают против принятия Грузии в НАТО. Однако Турция всегда поднимала тему интеграции Тбилиси в Североатлантический альянс», - сказал Чавушоглу.