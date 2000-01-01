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Примирение между ХАМАСом и Саудовской Аравией | Фото:23.01 14:36   MIGnews.com

Примирение между ХАМАСом и Саудовской Аравией

Согласно арабским СМИ, посредничество, предназначенное для перезагрузки связи между Саудовской Аравией и ХАМАСом, не удалось.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поставил условие, что прежде чем его королевство примирится с ХАМАСом, движение должно разрешить свои разногласия с Соединенными Штатами, сообщил Араби21 9 января. Это означает, что ХАМАС должен будет признать Израиль и его право на существование, которое ХАМАС отвергает.

Напряженность преобладает в отношениях Саудовской Аравии с тех пор, как в 2017 году министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр потребовал, чтобы Катар прекратил поддержку ХАМАСа и других групп, которые он охарактеризовал как экстремистов. Аресты Саудовской Аравии в прошлом году активистов и сторонников ХАМАС усугубили ситуацию . В апреле и мае Саудовская Аравия арестовала более 60 палестинцев, иорданцев и саудовцев по обвинению в сочувствии ХАМАСу и сборе пожертвований для движения. Саудовская кампания также включала замораживание активов некоторых из задержанных и надзор за финансовыми операциями.

Махмуд аз-Захар, член политбюро ХАМАСа, заявил 13 января на сайте Paltoday News, что проблема задержанных сторонников ХАМАСа в Саудовской Аравии еще не решена.

Хотя ХАМАС надеется на примирение с Саудовской Аравией, недавнее возрождение связей движения с Ираном может повредить процессу посредничества. ХАМАС хорошо осознает резкую ирано-саудовскую поляризацию, и саудиты могут затянуть усилия по восстановлению связей.

Хотя ХАМАС ясно дал понять, что он принимает свои собственные решения независимо от иностранного влияния, если напряженность с Эр-Риядом сохранится, Иран может оказать исключительным влиянием на ХАМАС - чего Эр-Рияд не хочет.


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