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Россия и Китай против отправки помощи Сирии | Фото:22.12 16:50   MIGnews.com

Россия и Китай против отправки помощи Сирии

Представители России и Китая в Совете Безопасности наложили вето на предложенные резолюции Германии, Бельгии и Кувейта об отправке помощи Сирии без согласия центрального правительства Дамаска.

По данным RT Arabic, на своем пятничном заседании Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию об отправке помощи Сирии без разрешения центрального правительства Дамаска.

Согласно сообщению, Россия и Китай наложили вето на резолюцию, которая была представлена Германией, Бельгией и Кувейтом.

Постпред России в ООН Василий Небензя незадолго до начала голосования по резолюции Совет Безопасности заявил: "Россия проголосует против этой резолюции".

Российский чиновник добавил, проект российской резолюции сосредоточен исключительно на гуманитарные вопросы в Сирии.

Совет Безопасности ООН также не смог принять резолюцию, предложенную Россией об отправке гуманитарной помощи в Сирию.

Отметим, что согласно положениям российской резолюции, трансграничная гуманитарная помощь Сирии будет осуществляться через два пропускных пункта, а режим доставки помощи продлевался бы на шесть месяцев.

Принятие любой резолюции в СБ ООН требует 9 голосов "за" и отсутствия вето со стороны 5 постоянных представителей Совета Безопасности, а именно Китая, России, Франции, Великобритании и США.

Пять членов Совета Безопасности ООН проголосовали положительно за проект России, шесть членов Совета Безопасности проголосовали против, а четверо других воздержались.


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