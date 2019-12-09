Малайзия становится воротами ХАМАСа в Азию

Член египетского парламента Самир Гхаттас, близкий к египетской разведке и президенту Палестины Махмуду Аббасу и очень критически настроенный по отношению к ХАМАСу, заявил 9 декабря, что Египет разрешил главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании совершить поездку по России, Малайзии, Катару и Турции, но не по Ирану. Это первый тур Хании, после того так как он был избран лидером движения в мае 2017 года.
Он охарактеризовал визит Хании в Малайзию как имеющий первостепенное значение, поскольку некоторые лидеры ХАМАС, вероятно, будут перемещены из Катара в Куала-Лумпур.
Шариф Абу Шаммала, глава Малазийского фонда Аль-Кудс, сказал «Аль-Монитор»: «Самая большая поддержка ХАМАСа со стороны Малайзии заключается в том, чтобы оставить вопрос о Палестине в официальном разговоре страны и призвать его благотворительные организации играть гуманитарную роль в Газе. облегчить его суровые условия жизни, а также продолжать позволять палестинцам въезжать в него без визы. Палестинцы составляют самую большую арабскую общину в Малайзии ».
«Официальная и народная поддержка и оценка ХАМАСа в Малайзии служит выходом для движения в Юго-Восточной Азии и способствует укреплению его отношений со странами, соседствующими с Малайзией», - добавил он.
Отметим, что позиции Малайзии находятся в согласии с позицией Катара, Турции и Ирана, которые имеют тесные связи с ХАМАСом, но Куала-Лумпур остается в глазах Египта, Израиля и Саудовской Аравии менее вредным, чем Тегеран, который стремится к дальнейшему укреплению своей позиции. отношения с ХАМАС.
Муслим Имран, глава Палестинской культурной организации Малайзии, заявил «Аль-Монитор»: «Малайская поддержка палестинцев находится как на политическом, так и на дипломатическом уровнях. Малайзия поддерживает усилия Палестинской администрации. В октябре было объявлено об открытии посольства Палестины в Иордании. Это не говоря уже о гуманитарной помощи через гуманитарные организации страны, такие как организации «Аман Палестина» и «Акса Шариф» »,- сообщает Аль-Монитор.
«Малайзия также предложила стипендии палестинским студентам для обучения в малазийских университетах и поддерживает хорошие отношения с палестинскими группировками, а именно с ХАМАСом в его войнах против Израиля», - добавил он.