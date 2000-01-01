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Пентагон отказывается установить график миссии в Сирии | Фото:22.12 12:16   MIGnews.com

Пентагон отказывается установить график миссии в Сирии

Министр обороны Марк Эспер отказался установить график выполнения сокращения миссии Пентагона по разгрому Исламского государства и охране сирийских нефтяных месторождений на последнем брифинге МО в этом году, - сообщает Аль-Монитор.

«Это хрустальный шар, которого у меня нет», - ответил Эспер, когда его спросили, когда 600 американских военнослужащих в разрушенной войной стране уйдут. ИГИЛ. "

Почему это важно: Пентагон давно настаивал на том, что присутствие американских войск в Сирии будет «основано на условиях», что означает, что американские войска уйдут, когда МО определит, что местные военные и полицейские подразделения могут самостоятельно управлять террористической борьбой. Однако неспособность Эспера ответить на вопрос о сроках, возможно, указывает на то, что план переброски большего количества сил с Ближнего Востока может столкнуться с задержками, даже после того, как президент Дональд Трамп неоднократно призывал к выводу войск.

«Никто из нас не хочет вечных войн», - заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Эспер говорит, что его общая цель - в конечном итоге перебросить больше американских войск на Ближнем Востоке в Азиатско-Тихоокеанский регион, в в соответствии с оборонной стратегией США на 2018 год, несмотря на то, что администрация Трампа добавила 14 000 военнослужащих в регион с мая, чтобы справиться с ростом напряженности в отношениях с Ираном.

Отметим что Трамп собирается подписать ежегодный закон США о государственном финансировании, который обеспечит больше средств Пентагона для кампании по победе над Исламским государством.


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