22.12 11:12 MIGnews.com

Конгресс заставляет Трампа восстановить помощь ПА

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У Конгресса есть план восстановления части помощи ПА, которую ликвидировал президент Дональд Трамп.Как ожидается, Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, который заставит его восстановить часть гуманитарной и экономической помощи, которую он ликвидировал для Палестины.Законодательство о компромиссных расходах восстановило бы только приблизительно одну треть ежегодной экономической и гуманитарной помощи, которую Соединенные Штаты предоставили Западному берегу и Газе до решения Трампа в 2018 году о ее ликвидации. Тем не менее, пакет расходов также включает новые ограничения, ограничивающие способность Трампа переадресовывать помощь другим странам, как он это сделал в прошлом году, когда Государственный департамент перепрограммировал 215 миллионов долларов предназначенных в виде экономической помощи палестинцам.«Чрезвычайно важно, что законопроект ограничивает способность администрации перенаправлять или отклоняться от уровня расходов, направляемых Конгрессом», - заявила в начале этой недели председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи, DN.Y.Законодательство о расходах на иностранную помощь, которое было принято Палатой 207-120 и Сенатом 71-23, включает 75 миллионов долларов США на гуманитарную и экономическую помощь для Западного берега и сектора Газа, а также 75 миллионов долларов на помощь в целях безопасности для поддержки Палестинской администрации Палестинская помощь в размере 150 миллионов долларов поступила, когда Конгресс отклонил просьбу Белого дома о выделении 175 миллионов долларов для финансирования давно зашедшего в тупик палестино-израильского мирного плана.Вместе с тем, надо отметить, что законодатели оказались в «более глубокой яме» в прошлом году, приняв антитеррористический закон, который привел к непреднамеренному прекращению помощи США на Западном берегу и в Газе, включая помощь в сфере безопасности, одобренную ПА и Израилем.Закон о противодействии терроризму открывает ПА для потенциально губительных судебных исков, связанных с терроризмом, если она принимает какую-либо помощь США, что побудило палестинцев отказаться от последних остатков помощи США в начале этого года. В отчете конгресса, сопровождающем законопроект об иностранной помощи, отмечается, что палестинская помощь «будет предоставлена, если в Закон о борьбе с терроризмом от 2018 года будут внесены поправки, с тем чтобы учесть их обязательства».И палата, и Сенат выдвинули конкурирующие поправки к закону. Обе версии снимают юридическую ответственность с ПА, если они принимают помощь США, но версия Сената действительно создает несколько других жестких условий, чтобы открыть ПА для взыскания ущерба, связанного с терроризмом.И хотя помощь в сфере безопасности менее популярна среди широкой палестинской общественности, она пользуется большей поддержкой со стороны республиканцев, поскольку позволяет Израилю и ПА координировать действия, которые помогают бороться с ХАМАС и Исламским джихадом на Западном берегу. В этом году Госдепартамент запросил 35 млн. Долл. США на помощь безопасности, но никакой другой палестинской помощи.