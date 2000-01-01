Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Конгресс заставляет Трампа восстановить помощь ПА | Фото:22.12 11:12   MIGnews.com

Конгресс заставляет Трампа восстановить помощь ПА

У Конгресса есть план восстановления части помощи ПА, которую ликвидировал президент Дональд Трамп.

Как ожидается, Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, который заставит его восстановить часть гуманитарной и экономической помощи, которую он ликвидировал для Палестины.

Законодательство о компромиссных расходах восстановило бы только приблизительно одну треть ежегодной экономической и гуманитарной помощи, которую Соединенные Штаты предоставили Западному берегу и Газе до решения Трампа в 2018 году о ее ликвидации. Тем не менее, пакет расходов также включает новые ограничения, ограничивающие способность Трампа переадресовывать помощь другим странам, как он это сделал в прошлом году, когда Государственный департамент перепрограммировал 215 миллионов долларов предназначенных в виде экономической помощи палестинцам.

«Чрезвычайно важно, что законопроект ограничивает способность администрации перенаправлять или отклоняться от уровня расходов, направляемых Конгрессом», - заявила в начале этой недели председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи, DN.Y.

Законодательство о расходах на иностранную помощь, которое было принято Палатой 207-120 и Сенатом 71-23, включает 75 миллионов долларов США на гуманитарную и экономическую помощь для Западного берега и сектора Газа, а также 75 миллионов долларов на помощь в целях безопасности для поддержки Палестинской администрации Палестинская помощь в размере 150 миллионов долларов поступила, когда Конгресс отклонил просьбу Белого дома о выделении 175 миллионов долларов для финансирования давно зашедшего в тупик палестино-израильского мирного плана.

Вместе с тем, надо отметить, что законодатели оказались в «более глубокой яме» в прошлом году, приняв антитеррористический закон, который привел к непреднамеренному прекращению помощи США на Западном берегу и в Газе, включая помощь в сфере безопасности, одобренную ПА и Израилем.

Закон о противодействии терроризму открывает ПА для потенциально губительных судебных исков, связанных с терроризмом, если она принимает какую-либо помощь США, что побудило палестинцев отказаться от последних остатков помощи США в начале этого года. В отчете конгресса, сопровождающем законопроект об иностранной помощи, отмечается, что палестинская помощь «будет предоставлена, если в Закон о борьбе с терроризмом от 2018 года будут внесены поправки, с тем чтобы учесть их обязательства».

И палата, и Сенат выдвинули конкурирующие поправки к закону. Обе версии снимают юридическую ответственность с ПА, если они принимают помощь США, но версия Сената действительно создает несколько других жестких условий, чтобы открыть ПА для взыскания ущерба, связанного с терроризмом.

И хотя помощь в сфере безопасности менее популярна среди широкой палестинской общественности, она пользуется большей поддержкой со стороны республиканцев, поскольку позволяет Израилю и ПА координировать действия, которые помогают бороться с ХАМАС и Исламским джихадом на Западном берегу. В этом году Госдепартамент запросил 35 млн. Долл. США на помощь безопасности, но никакой другой палестинской помощи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:10
Кац рассказал почему не сносят Хан эль-Ахмар
11:01
Конфронтация Оханы и Мандельблитта возобновится
10:36
Водитель грузовика на Алуф Саде: минивэн шел на обгон
10:26
Мандельблитт ответил МУС на "военные преступления"
10:06
В Хорватии стартовали выборы президента
09:44
Линия Тель-Авив-Иерусалим - хит сезона
09:22
ХАМАС требует "усилить борьбу" в Иудее и Самарии
09:01
Мандельблитт обвинен в сливе информации Дане Вайс
08:47
Бэнкси в Бейт-Лехем: рождественская сцена с дырой от снаряда
08:26
250 тысяч человек совершили алию за десять лет
08:14
Видео: страшная авария на перекрестке Алуф Саде  
08:07
Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз
07:43
Эрекат: "затопим" МУС именами жертв Израиля
07:24
В Рамат-Гане столкнулись автобус и грузовик, двое погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus