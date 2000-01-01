22.12 17:33 MIGnews.com

Россия уже не угроза для США

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Журнал Foreign Policy, на основании попавшего к нему документа, сообщает, что Россия не попала в список главных угроз национальной безопасности США, которым Пентагон должен будет противостоять в ближайшие четыре года.Как отмечает издание, среди приоритетных задач в области национальной безопасности новой администрации значатся "разработка стратегии по уничтожению" группировки "Исламское государство", меры по укреплению вооруженных сил США и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию.Согласно документу, администрация Трампа планирует также выработать комплексный подход по обеспечению безопасности в киберпространстве и повысить эффективность работы Пентагона.Вместе с тем, как говорится в статье, в переходной команде Трампа сообщили, что во-первых данный перечень "не является исчерпывающим" и, во- вторых отказались отвечать на вопрос, входит ли Россия в список приоритетов новой администрации в военной сфере.Надо отметить, что ранее высшие чины Пентагона заявляли о том, что Россия -долговременная экзистенциальная угроза США.Кстати, Германия также назвала Россию одной из десяти самых значимых угроз для безопасности страны.И, наконец, тот факт, что Россия не вошла в число главных угроз национальной безопасности США, вовсе не означает, что она, по мнению аналитиков из переходной команды Трампа, стала другом Америки. Возможно, тамошние спецы посчитали, что нынешняя Россия просто "не тянет" на роль стратегической угрозы для США.