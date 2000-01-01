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Американские войска не могут оставаться в Ираке | Фото:22.10 21:00   MIGnews.com

Американские войска не могут оставаться в Ираке

Военнослужащие США, покидающие Сирию и направляющиеся в соседний Ирак, не имеют разрешения оставаться в стране, заявили иракские военные во вторник.

Похоже, что это заявление противоречит утверждению министру обороны США Марка Эспера, который заявил, что по нынешнему плану все войска США, покидающие Сирию, будут направлены в западный Ирак, и военные будут продолжать проводить операции против группировки Даеш, чтобы предотвратить ее возрождение в регионе.

Говоря с журналистами, путешествующими с ним на Ближний Восток, Эспер не исключил, что силы США будут проводить контртеррористические миссии из Ирака в Сирию. Но он сказал, что эти детали будут проработаны со временем.

Отметим, что его комментарии были первыми, в которых конкретно указывалось, куда войдут американские войска, когда они покидают Сирию, и как может выглядеть борьба против Даеша. Эспер сказал, что говорил со своим иракским коллегой о плане переброски примерно 1000 военнослужащих, покидающих Сирию, в западный Ирак.

В заявлении иракских военных, однако, говорится, что все американские войска, которые были выведены из Сирии, имеют разрешение на въезд в полуавтономный курдский регион северного Ирака, а затем оттуда для вывода из Ирака.

«Эти силы не имеют никакого разрешения оставаться в Ираке», - говорится в заявлении. В заявлении не указан срок, в течение которого войска могут оставаться там.


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