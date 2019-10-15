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Представитель Израиля посетила конференцию в Бахрейне | Фото:22.10 19:38   MIGnews.com

Представитель Израиля посетила конференцию в Бахрейне

Высокопоставленный представитель Израиля приняла участие в совещании по безопасности на море под руководством США, которое состоялось в воскресенье в Бахрейне на фоне растущей нормализации отношений между еврейским государством и странами Персидского залива.

Глава антитеррористического департамента МИД Израиля Дана Бенвенисти посетила рабочую группу по морской и авиационной безопасности в Манаме – в этом редком случае, когда израильский чиновник посещал Бахрейн.

Бахрейн и Израиль не имеют официальных дипломатических отношений, но арабские государства Персидского залива и Израиль все чаще нормализуют отношения, сотрудничая против предполагаемой угрозы со стороны Ирана.

Манамская конференция является продолжением ближневосточной конференции под руководством США в Варшаве , которая прошла в феврале 2019 года и была посвящена влиянию Ирана и предполагаемой поддержке терроризма в регионе.

США пытаются сформировать морскую коалицию для обеспечения безопасности морских торговых путей после серии атак на танкеры в Персидском заливе, в которых обвиняют Иран.

Иран и ХАМАС осудили участие Израиля в этом мероприятии, заявив, что «стороны, которые нормализуют отношения с [израильской] оккупацией», несут ответственность за акты агрессии Израиля против палестинцев.

Более 60 стран участвуют в конференции по безопасности на море. Иран не был приглашен.


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