Представитель Израиля посетила конференцию в Бахрейне
Высокопоставленный представитель Израиля приняла участие в совещании по безопасности на море под руководством США, которое состоялось в воскресенье в Бахрейне на фоне растущей нормализации отношений между еврейским государством и странами Персидского залива.
Глава антитеррористического департамента МИД Израиля Дана Бенвенисти посетила рабочую группу по морской и авиационной безопасности в Манаме – в этом редком случае, когда израильский чиновник посещал Бахрейн.
Бахрейн и Израиль не имеют официальных дипломатических отношений, но арабские государства Персидского залива и Израиль все чаще нормализуют отношения, сотрудничая против предполагаемой угрозы со стороны Ирана.
Манамская конференция является продолжением ближневосточной конференции под руководством США в Варшаве , которая прошла в феврале 2019 года и была посвящена влиянию Ирана и предполагаемой поддержке терроризма в регионе.
США пытаются сформировать морскую коалицию для обеспечения безопасности морских торговых путей после серии атак на танкеры в Персидском заливе, в которых обвиняют Иран.
Иран и ХАМАС осудили участие Израиля в этом мероприятии, заявив, что «стороны, которые нормализуют отношения с [израильской] оккупацией», несут ответственность за акты агрессии Израиля против палестинцев.
Более 60 стран участвуют в конференции по безопасности на море. Иран не был приглашен.