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Действия Госдепа идут вразрез с позицией Трампа по Сирии | Фото:22.10 18:02   MIGnews.com

Действия Госдепа идут вразрез с позицией Трампа по Сирии

Госдеп США направил своим послам в других странах документ, содержащий позицию американской стороны по операции «Источник мира» на севере Турции.

В документе отмечается, что операция угрожает борьбе с ДАЕШ и населению Сирии.

Как сообщают американские СМИ, подготовленный Госдепом документ противоречит позиции президента США Дональда Трампа.

Кроме того, кадровые дипломаты Госдепа обеспокоены решением Трампа о выводе войск из Сирии.

«Военная операция при поддержке Турции ставит под угрозу борьбу с ДЕАШ и жизни людей, безопасность региона в целом», - говорится в документе.

В ходе операции «Источник мира» на севере Сирии имели место нарушения прав человека, и Турция должна провести соответствующее расследование, считают авторы документа.

В документе отмечается, что помимо американских военных, регион покинули и представители гуманитарных организаций. Таким образом, выделенную США гуманитарную помощь в размере 50 миллионов долларов не удастся распределить должным образом, говорится в документе,- сообщает ИА Анадолуу.


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