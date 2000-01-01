Действия Госдепа идут вразрез с позицией Трампа по Сирии
Госдеп США направил своим послам в других странах документ, содержащий позицию американской стороны по операции «Источник мира» на севере Турции.
В документе отмечается, что операция угрожает борьбе с ДАЕШ и населению Сирии.
Как сообщают американские СМИ, подготовленный Госдепом документ противоречит позиции президента США Дональда Трампа.
Кроме того, кадровые дипломаты Госдепа обеспокоены решением Трампа о выводе войск из Сирии.
«Военная операция при поддержке Турции ставит под угрозу борьбу с ДЕАШ и жизни людей, безопасность региона в целом», - говорится в документе.
В ходе операции «Источник мира» на севере Сирии имели место нарушения прав человека, и Турция должна провести соответствующее расследование, считают авторы документа.
В документе отмечается, что помимо американских военных, регион покинули и представители гуманитарных организаций. Таким образом, выделенную США гуманитарную помощь в размере 50 миллионов долларов не удастся распределить должным образом, говорится в документе,- сообщает ИА Анадолуу.