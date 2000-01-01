22.10 17:04 MIGnews.com

«Подарок» Египта исламскому джихаду

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Около 80 членов палестинского исламского джихада были освобождены из египетской тюрьмы 17 октября. Некоторые из них были задержаны без суда, а другие были приговорены судом государственной безопасности Каира к длительным срокам тюремного заключения за членство в террористической организации и угрозу национальной безопасности Египта,-сообщает Шломи Эльдар из AL-MONITORОсвобождение последовало за встречей 14 октября между высокопоставленными должностными лицами «Исламского джихада» под руководством главы организации Зиада Нахала и высокопоставленных представителей египетской разведки. К Нахале, прибывшему в Каир из Бейрута, присоединились лидеры вооруженного крыла "Исламского джихада" - бригады Аль-Кудс из Газы, в том числе командир северной дивизии Баха Абу аль-Ата, которого Израиль считает серийным нарушителем спокойствия . Это были не первые переговоры между делегацией Исламского джихада и руководством египетской разведки, но в прошлом к ним всегда присоединялись представители ХАМАСа, вызванные в Каир для обсуждения соглашений о прекращении огня с Израилем. Это был первый раз, когда их вызвали в Каир для решения вопросов между Египтом и их организацией, которая поддерживается Ираном .Предположительно, Нахала доложил о встрече своим спонсорам в Тегеране, передав им все обещания, сделанные или достигнутые в Каире. Тем не менее, когда Газу окружают Израиль и Египет, даже радикальная фундаменталистская организация, занимающаяся созданием мусульманского государства на всей территории Палестины, от реки Иордан до Средиземного моря, должна пойти на компромисс и адаптировать свои идеалы к существующим ситуациям. В связи с этим текущие потребности группы требуют, чтобы она не только прислушивалась к Ирану, который финансировал и поддерживал организацию на протяжении более четырех десятилетий, но также должна следовать указаниям Египта.Отметим, что по словам Аль-Араби аль-Джадид, переговоры в Каире были сосредоточены на связях Исламского джихада с Ираном и долгосрочной сделке с Израилем . Далее в отчете говорилось, что встреча была отложена более чем на месяц, потому что Египет обусловил ее полным восстановлением мира и спокойствия на фронте Газы и доказательством того, что организация не подрывает реализацию договоренностей между Израилем и ХАМАС о том, что Египет приложил огромные усилия, чтобы ослабить блокаду Газы и уменьшить насилие.