22.10 14:26 MIGnews.com

Всемирный банк финансирует палестинских террористов

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Программа Всемирного банка по финансированию и развитию Палестины финансирует террористовКак показало подробное расследование, проведенное TPS, международная помощь, передаваемая Палестинской администрации (ПА) через Целевой фонд Программы восстановления и развития Палестины (ПРДП) Всемирного банка, используется для выплаты заработной платы палестинским террористам.Совместное расследование, проведенное TPS и Палестинским наблюдением за СМИ (PMW), выявило тот факт, что ПРДП в своих подписанных соглашениях с ООП не запрещает использование международного финансирования, передаваемого через нее, для выплаты заработной платы палестинским террористам, убитым или заключенным в тюрьму. Израилем и их семьям.Отметим, что разоблачение также показало, что Всемирный банк знает об этой проблеме, но не предпринял никаких действий для ее предотвращения. ПРДП напрямую не выплачивает зарплату палестинским террористам, но отсутствие надлежащих юридических процедур и надзора позволяет ПА использовать средства для выплаты стипендии террористам, что, как продемонстрировал Израиль, служит стимулом для терроризма.Созданный в 2008 году ПРДП, орган Всемирного банка, который помогает странам-донорам поддерживать политическую повестку дня Палестинской администрации, как это отражено в Повестке дня национальной политики ПА на 2017–2022 годы, путем направления бюджетной поддержки на ее реализацию.Страны-доноры и Всемирный банк не могут утверждать, что они не знают о проблеме поддержки семей террористов со стороны ПА: представители Всемирного банка подтвердили, что Банк недоволен политикой Палестинской администрации по поддержке заключенных террористов и выплат семьям убитых террористов и выступает против объема выплат, сделанных ПА этим группам.Кроме того, стало известно, что должностные лица Всемирного банка часто рекомендовали единый ключ к предоставлению всем палестинским семьям социальных пособий в качестве замены выплат денежных переводов террористам, но в соглашении, подписанном Всемирным банком с ООП и Палестинской автономии банк не требовал этого и не устанавливал ограничения на возможность перевода средств семьям заключенных.Комментируя недавно высказанные в средствах массовой информации утверждения о недостаточном контроле за средствами стран-доноров, официальные лица Всемирного банка официально заявили, что Банк рассматривает эти средства в качестве гранта и, следовательно, не осуществляет строгого контроля за использованием средств.