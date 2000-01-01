22.10 13:23 MIGnews.com

Проблема не в INSTEX, а его механизме

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По сообщениям СМИ, после повторного введения санкций США риал Ирана беспрецедентно резко упал, и в настоящее время один доллар торгуется на уровне около 20 000 риалов. Некоторые эксперты связывают падение риала с неумелым руководством.Отметим, что в то же время, в эксклюзивном интервью Al-Monitor глава Центрального банка Ирана Абдульнасер Хеммати заявил, что ему удалось укрепить иранский риал на 40% с момента введения новых санкций США в 2018 году, которые привели к свободному падению валюты.Комментируя INSTEX, финансовый механизм, созданный Великобританией, Францией и Германией для содействия торговле Ирана в свете санкций США, глава Центробанка выразил свой пессимизм, заявив: «Я пришел к выводу, что проблема не в INSTEX, а его механизм. Проблема в том, что европейцы, похоже, нуждаются в одобрении США для своих планов».На вопрос о судьбе французской заявки на кредитную линию в 15 миллиардов долларов он ответил, что «от ее решения зависит европейцы и Соединенные Штаты».