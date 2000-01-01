22.10 12:19 MIGnews.com

«Небольшое» количество американских войск остается в Сирии

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Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что небольшое количество американских солдат остается в Сирии, некоторые из которых находятся недалеко от границы с Иорданией, а другие развернуты для обеспечения безопасности нефтяных месторождений.Комментарии Трампа последовали за выводом США из северо-восточной Сирии, в результате чего курды, самые стойкие союзники Америки в борьбе против Исламского государства, оказались перед лицом вторжения турецких войск.Выступая на заседании кабинета министров, Трамп сказал, что «небольшое количество» американских солдат, находящихся позади, находится в совершенно другой части Сирии, недалеко от ее границы с Иорданией и Израилем.Он сказал, что другая группа, все еще находящаяся в Сирии, "обеспечила нефть" ссылаясь на нефтяные месторождения, которые США надеются не допустить попадания в руки боевиков-джихадистов.«Я всегда говорил, что если вы собираетесь оставаться , сохраняйте нефть», - сказал Трамп, предполагая, что США «возможно, привлекут одну из наших крупных нефтяных компаний, чтобы сделать это должным образом».Трамп сказал, что в противном случае американские войска «уходят красиво».Отметим, что министр обороны США Марк Эспер ранее заявил в Кабуле, что вывод американских войск займет «недели, а не дни».«У нас есть войска в городах на северо-востоке Сирии, которые расположены рядом с нефтяными месторождениями. Войска в этих городах не находятся на нынешней стадии вывода», - сказал Эспер.