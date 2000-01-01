22.09 21:35 MIGnews.com

Иранские активисты обещают противостоять Рухани

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Протестующие поклялись противостоять президенту Ирана Хасану Рухани из-за «средневекового режима» страны, когда он обратиться к ООН в среду.Люди начали собираться на прошлой неделе возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, и их число будет продолжать расти, по словам политического директора Организации иранско-американских сообществ (OIAC), которая координирует анти-тегеранскую активность в США.Д-р Маджид Садегпур из OIAC сказал, что международное сообщество не должно быть «одурачено» представителями Ирана.«Никакие экономические и политические уступки не могут смягчить поведение этого средневекового режима», - сказал он.Отметим заявление Садегпура, характеризующее состояние иранского общества.«Муллы понимают только язык силы и твердости. Необходимо приложить максимальное давление, чтобы помочь иранскому народу освободиться от ига мулл. На прошлой неделе мы начали протестовать в преддверии открытия 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и появления официальных лиц Ирана, и мы будем продолжать протестовать до тех пор, пока иранский режим не будет нести ответственность за продолжающиеся зверства против народа Ирана ».Протестующие проводят ежедневные бдения, чтобы напомнить миру об истории террора и жестокости лидеров Ирана против его народа, добавил он, и Трамп и ООН должны «отвергнуть ложные притязания на умеренность» со стороны Рухани и его представителей.По словам Садегпура, Рухани и другие иранские официальные лица должны быть привлечены к ответственности за убийство более 120 000 иранских мирных жителей, в том числе 30 000, убитых во время ужасной национальной чистки в 1988 году.Ожидается, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который ранее выступал с протестами против иранского правительства, присоединится к бывшему сенатору Джозефу Либерману, выступившему с протестующими на митингах. .Трамп ранее обвинял Иран в терроризме и насилии, но, похоже, смягчил свою позицию, когда сказал, что встретится с Рухани, если тот приедет на открытие сессии 74-й Генеральной Ассамблеи ООН.Но неделю назад, после того, как скоординированная атака с использованием беспилотников и крылатых ракет была направлена против нефтяных месторождений Саудовской Арамки в восточной провинции Королевства, Трамп заявил, что американские военные «загружены», предполагая, что США готовы начать войну с Ираном.Трамп сказал, что он будет двигаться, чтобы заблокировать Рухани и его команду от участия в заседании ООН, но позже он уступил.В пятницу он раскрыл детали дополнительных санкций против Ирана, которые он назвал самыми жесткими из когда-либо примененных.Министерство финансов решило принять меры против центрального банка Ирана после того, как официальные представители США пришли к выводу, что Тегеран несет ответственность за беспилотные и ракетные удары по саудовским нефтяным объектам в Абкаике и Хураисе.