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ПНА готовится к суду против Израиля | Фото:22.09 15:39   MIGnews.com

ПНА готовится к суду против Израиля

Палестинское руководство готовит документы для представления в Международный арбитражный суд в Гааге для рассмотрения нарушений Израилем Парижского протокола, который регулирует их экономические и торговые отношения.

В этом месяце администрация ПНА продвинулась по нескольким направлениям, чтобы реализовать свои угрозы пересмотреть и ограничить отношения с Израилем. ООП предприняла шаги к тому, чтобы привлечь Израиль к суду по ряду вопросов, касающихся торговли и труда, и внести поправки в Парижский экономический протокол, соглашение, регулирующее экономические отношения между палестинцами и израильтянами. Палестинцы неоднократно обвиняли Израиль в нарушении положений их соглашения.

В марте председатель ПНА и председатель ООП Махмуд Аббас принял решение прибегнуть к международному арбитражу против Израиля. Источник в Министерстве финансов Палестинской администрации (ПНА), пожелавший остаться неназванным, сообщил «Аль-Монитор», что на еженедельном совещании на уровне министров в начале месяца правительство попросило министра финансов Шукри Бишара подготовить дела для передачи в Международный арбитражный суд в Гаага. Вскоре, Бишара объявил, что руководство будет просить суд вынести решение по 11 коммерческим и финансовым вопросам, касающимся Израиля, и отдельно обсудить внесение поправок в Парижский протокол. Ожидается, что файл будет официально представлен в суд в конце сентября.

Отметим, что ООП и Израиль подписали Парижский протокол в 1994 году для управления экономическими отношениями между ними в отношении Западного берега и сектора Газа в течение, как предполагалось, пятилетнего переходного периода, как это установлено в соглашениях Осло.


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