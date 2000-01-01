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Тегеран стремится `разделить мир` 22.09 14:32   MIGnews.com

Тегеран стремится "разделить мир"

Нападения на прошлой неделе на саудовские нефтяные объекты были "нападением на все человечество", и Иран пытался разделить мир, заявил в субботу государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Аль-Джубейр.

Он сказал, что атаки были предприняты с использованием иранского оружия, и именно по этой причине Иран должен нести ответственность за инцидент, добавив: "Мы уверены, что атаки были совершены не из Йемена, а с севера. Расследования докажут это ".

"Позиция Ирана состоит в том, чтобы попытаться разделить мир, и в этом он не преуспевает", - подчеркнул министр.
На пресс-конференции, состоявшейся в столице Саудовской Аравии, Аль-Джубейр заявил, что нападения на объекты Aramco были также направлены на глобальную энергетическую безопасность и что Саудовская Аравия примет соответствующие меры, если расследования подтвердят, что Иран несет ответственность.

"Королевство примет соответствующие меры по результатам расследования, чтобы обеспечить его безопасность и стабильность", - сказал аль-Джубейр.
"Саудовская Аравия заняла оборонительную позицию, в отличие от Ирана, который выпустил с помощью своих ополченцев 260 баллистических ракет иранского производства и более 150 беспилотников.
Королевство, в отличие от Ирана, не выпустило ракеты, беспилотники или пули в сторону Ирана. Это показывает, что мы ищем добра, а они ищут зла ​", - сказал он.

Саудовская Аравия отвергла заявления йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, о том, что это они совершили крупнейшее в истории нападение на саудовские нефтяные объекты крупнейшего в мире экспортера нефти. Тегеран отрицает какую-либо причастность к атакам.
По словам Аль-Джубейра, Саудовская Аравия проводит консультации со своими союзниками, чтобы "предпринять необходимые шаги".

"Королевство призывает международное сообщество взять на себя ответственность за осуждение тех, кто стоит за этим актом, и занять твердую и четкую позицию в отношении этого безрассудного поведения, угрожающего мировой экономике", - сказал он.
По его словам, более 80 стран осудили эти нападения.


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