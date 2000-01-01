США направляют дополнительные войска в Персидский залив
США объявили в пятницу, что отправляют военное подкрепление в регион Персидского залива после нападений на саудовские нефтяные объекты, которые они приписывают Ирану, спустя всего несколько часов после того, как президент Дональд Трамп приказал ввести новые санкции в отношении Тегерана.
Иран отрицает причастность к атакам, которые первоначально вдвое сократили добычу нефти из Саудовской Аравии. Ответственность за это взяли на себя йеменские боевики хути, иранская группа, сражающаяся с арабским альянсом в гражданской войне в Йемене.
Трамп сказал, что санкции были самыми жесткими в отношении другой страны, но указал, что он не планировал военный удар, назвав сдержанность признаком силы.
Казначейство возобновило действия против центрального банка Ирана после того, как официальные представители США заявили, что Тегеран в выходные совершил атаки на нефтяную инфраструктуру конкурирующей Саудовской Аравии, что вызвало резкий скачок мировых цен на нефть.
По словам министра обороны Марка Эспера, эти атаки в сочетании с иранской атакой на американский шпионский беспилотник в июне представляли собой "резкую эскалацию иранской агрессии".
Глава Пентагона объявил, что США отправят военное подкрепление в регион Персидского залива по просьбе Саудовской Аравии и ОАЭ.
"В ответ на запрос королевства президент одобрил развертывание вооруженных сил США, которое будет носить оборонительный характер и в основном будет сосредоточено на противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал Эспер.
Однако Председатель Объединенного комитета начальников штабов Джо Данфорд классифицировал развертывание как "умеренное", причем численность войск, как ожидается, не достигнет тысяч.
Между тем в социальных сетях появились сообщения о том, что ряд иранских серверов и веб-сайтов, включая сайты некоторых нефтехимических фирм, подвергались кибератаке.
NetBlocks, организация, которая следит за интернет-связью, заявила, что ее данные показывают "периодические сбои" в некоторых интернет-сервисах в Иране, начиная с вечера пятницы.
Но группа заявила, что влияние было ограниченным, затрагивая только конкретных поставщиков, и причина была неясной.
"Данные соответствуют кибератаке или незапланированному техническому инциденту в затронутых сетях, а не целенаправленному выводу или отключению", - говорится в сообщении.
Отметим, что новые санкции нацелены на Центральный банк Ирана, который уже находился под другими санкциями США, Национальный фонд развития Ирана - государственный фонд благосостояния страны - и иранскую компанию, которая, по словам американских чиновников, используется для сокрытия финансовых трансфертов для военных закупок Ирана.