22.09 13:11 MIGnews.com

США направляют дополнительные войска в Персидский залив

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США объявили в пятницу, что отправляют военное подкрепление в регион Персидского залива после нападений на саудовские нефтяные объекты, которые они приписывают Ирану, спустя всего несколько часов после того, как президент Дональд Трамп приказал ввести новые санкции в отношении Тегерана.Иран отрицает причастность к атакам, которые первоначально вдвое сократили добычу нефти из Саудовской Аравии. Ответственность за это взяли на себя йеменские боевики хути, иранская группа, сражающаяся с арабским альянсом в гражданской войне в Йемене.Трамп сказал, что санкции были самыми жесткими в отношении другой страны, но указал, что он не планировал военный удар, назвав сдержанность признаком силы.Казначейство возобновило действия против центрального банка Ирана после того, как официальные представители США заявили, что Тегеран в выходные совершил атаки на нефтяную инфраструктуру конкурирующей Саудовской Аравии, что вызвало резкий скачок мировых цен на нефть.По словам министра обороны Марка Эспера, эти атаки в сочетании с иранской атакой на американский шпионский беспилотник в июне представляли собой "резкую эскалацию иранской агрессии".Глава Пентагона объявил, что США отправят военное подкрепление в регион Персидского залива по просьбе Саудовской Аравии и ОАЭ."В ответ на запрос королевства президент одобрил развертывание вооруженных сил США, которое будет носить оборонительный характер и в основном будет сосредоточено на противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал Эспер.Однако Председатель Объединенного комитета начальников штабов Джо Данфорд классифицировал развертывание как "умеренное", причем численность войск, как ожидается, не достигнет тысяч.Между тем в социальных сетях появились сообщения о том, что ряд иранских серверов и веб-сайтов, включая сайты некоторых нефтехимических фирм, подвергались кибератаке.NetBlocks, организация, которая следит за интернет-связью, заявила, что ее данные показывают "периодические сбои" в некоторых интернет-сервисах в Иране, начиная с вечера пятницы.Но группа заявила, что влияние было ограниченным, затрагивая только конкретных поставщиков, и причина была неясной."Данные соответствуют кибератаке или незапланированному техническому инциденту в затронутых сетях, а не целенаправленному выводу или отключению", - говорится в сообщении.Отметим, что новые санкции нацелены на Центральный банк Ирана, который уже находился под другими санкциями США, Национальный фонд развития Ирана - государственный фонд благосостояния страны - и иранскую компанию, которая, по словам американских чиновников, используется для сокрытия финансовых трансфертов для военных закупок Ирана.