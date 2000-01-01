22.05 19:43 MIGnews.com

Силы безопасности ПА выходят из "зоны В" в Иерусалиме

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Палестинские силы безопасности были выведены из городов и деревень в Иерусалиме, которые в соглашениях Осло были отнесены к Зоне B.По словам очевидцев, палестинские силы покинули северо-западные города Икса, Катанна и Бидду, а также северные города Абу-Дис и Изаррия,- сообщает ИА Анадолу.Хотя Соглашение Осло II, подписанное в 1995 году между Организацией освобождения Палестины и Израилем, определяет зону В как подлежащую контролю силами безопасности Израиля, Иерусалим разрешил разместить там палестинские силы безопасности из-за пандемии коронавируса.Палестинские официальные лица пока не комментируют, был ли этот шаг связан с недавними замечаниями президента Махмуда Аббаса о выходе Палестины из прошлых соглашений с США и Израилем, поскольку Иерусалим, как ожидается, аннексирует значительные части оккупированного Западного берега.Во вторник Аббас заявил, что страна прекращает действие всех соглашений и договоренностей, подписанных с Израилем и США, в том числе по вопросам безопасности.Он сказал, что Палестина возложила на администрацию США ответственность за оккупацию палестинского народа и считает ее ключевым партнером в действиях и решениях Израиля против прав палестинцев.Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе, со своей стороны, распорядился в среду о выполнении решений Аббаса о прекращении связей с Израилем и США.Соответственно, на внеочередном заседании правительства, состоявшемся вечером, Штайе приказал всем министерствам принять конкретные и срочные меры в отношении решений Аббаса.Согласно Соглашению Осло II, палестинские территории на оккупированном Западном берегу были разделены на районы А, В и С.Зона А представляет 18% территории Западного берега и контролируется ПА, как в плане безопасности, так и в административном отношении.Что касается зоны B, то она представляет 21% территории Западного берега и находится под контролем палестинской гражданской администрации и израильской администрации безопасности.Зона C составляет 61% территории Западного берега и находится под израильским контролем безопасности и административного контроля, что требует одобрения израильских властей на любые палестинские проекты или мероприятия в нем.