22.05 18:40 MIGnews.com

Палестинцы примут участие в любой встрече, организованной РФ

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Главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат заявил, что президент Махмуд Аббас проинформировал Израиль и американцев о решении аннулировать все соглашения с ними,- сообщает ИА АН.Выступая перед избранной группой журналистов, на вопрос Арабских новостей о последнем предложении в Москве ответил, что палестинцы с удовольствием примут участие в международной конференции, организованной Россией. «Мы некоторое время общались с квартетом, в который входит Россия, и мы обсуждали возможность встречи «квартет плюс», в которую могли бы войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и другие».Эрекат сказал, что палестинцы гордятся своими отношениями с русскими, и «мы будем присутствовать на любой встрече, которую они организуют, на основании того, что было согласовано». Эрекат сообщил, что идея международной конференции также обсуждалась с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.Отвечая на неоднократные вопросы о координации безопасности, Эрекат сказал, что в последний раз бывший президент Палестины Арафат приостановил координацию безопасности, Ариэль Шарон привел танки в Рамаллу. Но Эрекат не выглядел обеспокоенным, говоря: «Мы находимся на нашей земле и никуда не денемся».