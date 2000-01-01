22.05 13:05 MIGnews.com

Зачем палестинцам броневики

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Израиль разрешил передать 10 бронемашин палестинским силам безопасности на Западном берегу, после многих лет отклонения таких запросов, сообщали палестинские СМИ во вторник.В сообщении говорится, что транспортные средства, предоставленные Европейским союзом, въехали на Западный берег через Иорданию.Неясно, что привело к тому, что Израиль в настоящее время одобрил въезд автомобилей, но этот шаг произошел на фоне опасений, что Палестинская администрация может понизить сотрудничество в области безопасности с Израилем на Западном берегу из-за спора, связанного с налоговыми поступлениями, но израильские чиновники говорят, что сотрудничество жизненно важно для антитеррористических усилий.Представители служб безопасности сообщили журналистам, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и тогдашний министр обороны Авигдор Либерман одобрили передачу более девяти месяцев назад по просьбе Вашингтона.Отметим, что лидеры израильских поселенцев отреагировали на эти новости с возмущениемТак, Йосси Даган, глава Самарийского регионального совета , заявил, что силы безопасности ПА участвовали во «многих» смертельных террористических атаках.Он назвал эти формирования «террористами в форме» и сказал, что вооружать их было «полным пренебрежением человеческой жизнью и необоснованным риском для жизни солдат ЦАХАЛ и жителей Иудеи и Самарии».А глава районного совета юга Хевронского нагорья Йохай Дамри, сказал «Зачем палестинцам нужны броневики? Кто именно стреляет в них ?! Мы заплатим за это неправильное решение кровью наших жителей и солдат ».Со своей стороны, израильские официальные лица заявили, что операции сил безопасности ПА отвечают интересам Израиля, и приписывают им противодействие атакам.