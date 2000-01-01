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Зачем палестинцам броневики 22.05 13:05   MIGnews.com

Зачем палестинцам броневики

Израиль разрешил передать 10 бронемашин палестинским силам безопасности на Западном берегу, после многих лет отклонения таких запросов, сообщали палестинские СМИ во вторник.

В сообщении говорится, что транспортные средства, предоставленные Европейским союзом, въехали на Западный берег через Иорданию.

Неясно, что привело к тому, что Израиль в настоящее время одобрил въезд автомобилей, но этот шаг произошел на фоне опасений, что Палестинская администрация может понизить сотрудничество в области безопасности с Израилем на Западном берегу из-за спора, связанного с налоговыми поступлениями, но израильские чиновники говорят, что сотрудничество жизненно важно для антитеррористических усилий.

Представители служб безопасности сообщили журналистам, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и тогдашний министр обороны Авигдор Либерман одобрили передачу более девяти месяцев назад по просьбе Вашингтона.

Отметим, что лидеры израильских поселенцев отреагировали на эти новости с возмущением
Так, Йосси Даган, глава Самарийского регионального совета , заявил, что силы безопасности ПА участвовали во «многих» смертельных террористических атаках.

Он назвал эти формирования «террористами в форме» и сказал, что вооружать их было «полным пренебрежением человеческой жизнью и необоснованным риском для жизни солдат ЦАХАЛ и жителей Иудеи и Самарии».

А глава районного совета юга Хевронского нагорья Йохай Дамри, сказал «Зачем палестинцам нужны броневики? Кто именно стреляет в них ?! Мы заплатим за это неправильное решение кровью наших жителей и солдат ».

Со своей стороны, израильские официальные лица заявили, что операции сил безопасности ПА отвечают интересам Израиля, и приписывают им противодействие атакам.


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