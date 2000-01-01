22.05 12:02 MIGnews.com

Кто покупает иранскую нефть

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Как сообщило агентство Reuters, экспорт иранской нефти в мае упал до 500 тыс. баррелей в день или ниже на фоне санкций США, со ссылкой на источники на рынке."Пока поставки нефти Ирана за рубеж в мае составляют 250-500 тыс. баррелей нефти в день", - ссылается агентство на два источника. Основная доля поставок осуществляется в страны Азии, отмечают они.Неизвестно, кто является покупателем, а также направляется ли нефть конечным потребителям или на хранение. Но один из источников сообщил, что нефть экспортируется в основном в Индию и Китай, а поставки в Европу и Турцию не осуществляются, сообщило агентство.В майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА) отмечалось, что производство нефти в Иране уже упало до самого низкого уровня с сентября 2013 г. - 2,6 млн баррелей в день. Добыча в стране может упасть до минимума с 1980-х гг. в связи с санкциями США, предупредило МЭА.США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из договора с Ираном по ядерной сделке, а также снова ввели санкции против Тегерана. При этом для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Вашингтон установил временные исключения, то есть обязался до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения после 2 мая. Таким образом Белый дом намерен сократить экспорт иранской нефти до нуля.Однако, как заявил Хади Хакшенас, заместитель директора по морским делам в организации портов и морских перевозок Ирана, Тегеран взял на вооружение новую тактику и новые направления в экспорте своей нефти после восстановления санкций США.«Тактика Министерства нефти при экспорте нефти и нефтепродуктов изменилась, и, возможно, изменились пункты назначения нефтяных грузов из наших портов», - сказал пояснил он.Хакшенас добавил, что, несмотря на падение загрузки нефти и нефтепродуктов по сравнению с прошлым, транспортировка нефти из иранских портов никогда не прекращалась.Высокопоставленный морской чиновник не предоставил никакой дополнительной информации о новой тактике или направлениях экспорта иранской нефти.Объем экспорта иранской сырой нефти в мае упал до 500 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) или ниже, показали данные о танкерах и источники в отрасли после того, как Соединенные Штаты затянули гайки по отношению к основному источнику доходов Тегерана, что усугубило глобальные потери поставок.Отметим, что экспорт Ирана стал более непрозрачным с тех пор, как США в ноябре вновь ввели санкции после расторжения ядерного соглашения 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами.Тегеран больше не отчитывается о своих показателях добычи перед Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и нет точной информации об экспорте.