22.05 10:40 MIGnews.com

В Бахрейне пройдет конференция "Мир для процветания"

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Бахрейн заявил, что мирная конференция, которую королевство организует в следующем месяце с США, направлена на оказание помощи палестинцам, которые критикуют королевство Залива за неспособность проконсультироваться с ними по поводу этого события.Конференция "не преследует никакой другой цели", кроме как помочь палестинскому народу "посредством развития его способностей и увеличения их ресурсов", сказал министр иностранных дел Халид бин Ахмед Аль-Халифа.Королевство «по-прежнему поддерживает братский палестинский народ в восстановлении его законных прав на своей земле, а также в создании независимого государства со столицей в восточном Иерусалиме», - говорится в заявлении главного дипломата Бахрейна.В офисе Дональда Трампа заявили, что конференция будет «ключевой возможностью ... поделиться идеями, обсудить стратегии и заручиться поддержкой потенциальных экономических инвестиций и инициатив, которые могут стать возможными благодаря мирному соглашению».Тем временем, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат заявил, что «Ни одна из сторон не консультировалась с нами по поводу объявленной встречи, которая состоится в Манаме, Бахрейн»«Мы не уполномочили ни одну из сторон вести переговоры от нашего имени»,- добавил он.Палестинцы видят в этом финансовое вознаграждение в обмен на согласие на продолжающуюся израильскую оккупацию.«Попытки содействовать экономической нормализации израильской оккупации Палестины будут отвергнуты», - сказал ЭрекатНесмотря на такие щедрые обещания экономического процветания ПНА в случае заключения Сделки века палестинские лидеры не проявляют особенного интереса к ее содержанию. Они заранее не согласны с любыми предложениями, что свидетельствует об отсутствии у них заинтересованности в в решении палестино-израильского конфликта.