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В Бахрейне пройдет конференция `Мир для процветания` 22.05 10:40   MIGnews.com

В Бахрейне пройдет конференция "Мир для процветания"

Бахрейн заявил, что мирная конференция, которую королевство организует в следующем месяце с США, направлена на оказание помощи палестинцам, которые критикуют королевство Залива за неспособность проконсультироваться с ними по поводу этого события.

Конференция "не преследует никакой другой цели", кроме как помочь палестинскому народу "посредством развития его способностей и увеличения их ресурсов", сказал министр иностранных дел Халид бин Ахмед Аль-Халифа.
Королевство «по-прежнему поддерживает братский палестинский народ в восстановлении его законных прав на своей земле, а также в создании независимого государства со столицей в восточном Иерусалиме», - говорится в заявлении главного дипломата Бахрейна.

В офисе Дональда Трампа заявили, что конференция будет «ключевой возможностью ... поделиться идеями, обсудить стратегии и заручиться поддержкой потенциальных экономических инвестиций и инициатив, которые могут стать возможными благодаря мирному соглашению».

Тем временем, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат заявил, что «Ни одна из сторон не консультировалась с нами по поводу объявленной встречи, которая состоится в Манаме, Бахрейн»
«Мы не уполномочили ни одну из сторон вести переговоры от нашего имени»,- добавил он.

Палестинцы видят в этом финансовое вознаграждение в обмен на согласие на продолжающуюся израильскую оккупацию.

«Попытки содействовать экономической нормализации израильской оккупации Палестины будут отвергнуты», - сказал Эрекат
Несмотря на такие щедрые обещания экономического процветания ПНА в случае заключения Сделки века палестинские лидеры не проявляют особенного интереса к ее содержанию. Они заранее не согласны с любыми предложениями, что свидетельствует об отсутствии у них заинтересованности в в решении палестино-израильского конфликта.


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