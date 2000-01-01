22.03 14:14 MIGnews.com

Первый пошел…

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Как сообщает Би-би-си, власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как подчеркнул представитель министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся в семьях мигрантов на территории Германии.Им также запрещен обратный въезд в страну.Оба они, как сообщается, были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другого - из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семьи - 27 лет.В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них в ходе обысков были найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах мира, в том числе в России).При этом власти так и не смогли установить, намеревались ли подозреваемые использовать огнестрельное оружие в ходе возможного теракта, и формальных обвинений против них выдвинуто не было.Возможно, такие действия властей Германии свидетельствуют о провале политики интеграции беженцев, провозглашенной руководством страны.