Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Первый пошел… | Фото: Thinkstock22.03 14:14   MIGnews.com

Первый пошел…

Как сообщает Би-би-си, власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как подчеркнул представитель министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся в семьях мигрантов на территории Германии.

Им также запрещен обратный въезд в страну.

Оба они, как сообщается, были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другого - из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семьи - 27 лет.

В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них в ходе обысков были найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах мира, в том числе в России).

При этом власти так и не смогли установить, намеревались ли подозреваемые использовать огнестрельное оружие в ходе возможного теракта, и формальных обвинений против них выдвинуто не было.

Возможно, такие действия властей Германии свидетельствуют о провале политики интеграции беженцев, провозглашенной руководством страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:09
МАГАВ вошел в Джабель Мукабар  
14:52
Взрыв на ж/д станции в Германии: погиб мужчина
14:30
Американцы выбросили воздушный десант в Ракке
14:06
Германия впервые высылает лиц, родившихся на ее территории
13:50
Австралия согласилась принять еще 12 000 беженцев
13:28
Опрос: крах левых, усиление Еш Атид, исчезновение Яалона
13:18
Эрдоган: "Европе стоит одуматься"
12:44
Школа операторов беспилотников ВВС ЦАХАЛа: всегда впереди
12:22
В Сирии международная коалиция разбомбила школу с беженцами
12:01
Утвержден закон о статусе пострадавших в терактах за рубежом
11:35
Убийца медсестры в Холоне останется под стражей  
11:34
Танк ЦАХАЛа открыл огонь на границе с Газой
11:20
Радиостанцию BBC обвинили в "предвзятом освещении Brexit"
10:57
Мексика предостерегает компании от строительства стены с США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus