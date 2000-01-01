22.02 13:55 MIGnews.com

Саудовская Аравия готова

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Глава МИД Саудовской Аравии заявил о готовности его страны к отправке сухопутных войск в Сирию под егидой коалиции союзников, возглавляемой США.Как передает "Пресс-ТВ", министр иностранных дел Саудовской Аравии, Адел аль-Джубейр в интервью немецкой газете "Зюддойче цайтунг" объявил, что Саудовская Аравия и другие арабские государства Персидского залива готовы отправить сухопутные войска в Сирию.Указав на то, что эти войска будут сотрудничать с американскими войсками в Сирии, аль-Джубейр добавил: "Идут консультации с американцами, чтобы выяснить, каким будет план, и что нужно для его реализации".Это заявление прозвучало фактически одновременно с признанием армии США о том, что ее военнослужащие, выступающие в качестве советников для иракских ВС, вплотную приблизились к линии соприкосновения с террористами ИГ. Фактически он впервые подтвердил, что армия США принимает непосредственное участие в операции в Мосуле, хотя ранее американцы это неоднократно отрицали.