Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 22.02 13:55   MIGnews.com

Саудовская Аравия готова

Глава МИД Саудовской Аравии заявил о готовности его страны к отправке сухопутных войск в Сирию под егидой коалиции союзников, возглавляемой США.

Как передает "Пресс-ТВ", министр иностранных дел Саудовской Аравии, Адел аль-Джубейр в интервью немецкой газете "Зюддойче цайтунг" объявил, что Саудовская Аравия и другие арабские государства Персидского залива готовы отправить сухопутные войска в Сирию.

Указав на то, что эти войска будут сотрудничать с американскими войсками в Сирии, аль-Джубейр добавил: "Идут консультации с американцами, чтобы выяснить, каким будет план, и что нужно для его реализации".

Это заявление прозвучало фактически одновременно с признанием армии США о том, что ее военнослужащие, выступающие в качестве советников для иракских ВС, вплотную приблизились к линии соприкосновения с террористами ИГ. Фактически он впервые подтвердил, что армия США принимает непосредственное участие в операции в Мосуле, хотя ранее американцы это неоднократно отрицали.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:06
Айзенкот: Политики лгут о вмешательстве в дело Азарии
13:29
Посол Мексики в США: отношение Трампа к Мексике неприемлемое
13:22
Нетаниягу: я вижу реальные изменения на Ближнем Востоке
13:05
Сестра погибшего в Умм эль-Хиран офицера: Эрдан - трус
12:52
Разведка Германии обвинила РФ в кибератаках на Бундестаг
12:25
Плакат на статуе Свободы: "Беженцы, добро пожаловать"
12:09
Израиль: гигантские пробки из-за сбоя в Waze
12:00
Два государства - только если это не угрожает Израилю
11:45
Саар: Нужен совместный фронт для борьбы с Ираном и террором
11:44
Во Франции сорван мега-теракт ISIS
11:26
В Турции задержали 35 подозреваемых членов ISIS
10:59
Скончалась мать Стивена Спилберга
10:45
Нетаниягу планирует визит в РФ
10:37
Покушавшиеся на Ким Чен Нама осознанно использовали яд  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus