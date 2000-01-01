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Давление на `Хизбаллу` усиливается. | Фото:22.01 14:21   MIGnews.com

Давление на "Хизбаллу" усиливается.

Решение британского казначейства заморозить все активы "Хизбаллы" усиливает давление на поддерживаемую Ираном ливанскую группировку, которая сжимается внутри страны и за рубежом.

После того, как британское правительство в марте 2019 года заявило, что оно «больше не может различать их уже запрещенное военное крыло и политическую партию», этот последний шаг означает, что любой, кто проводит финансовые операции с "Хизбаллой", может подвергнуться судебному преследованию.

До объявления в пятницу, только военное крыло "Хизбаллы", а не ее политическое представительство, подвергалось замораживанию активов британским правительством.

После заявления британского казначейства вскоре последовал призыв госсекретаря США Майка Помпео к «всем нациям» следовать за англичанами и подавить "Хизбаллу".

В понедельник Гондурас, Колумбия и Гватемала последовали их примеру, добавив "Хизбаллу" в свои списки официально назначенных террористических организаций.

Мэтью Левитт, директор Программы по борьбе с терроризмом в Вашингтонском институте, сказал, что действия Казначейства могут оказать реальное влияние на операции "Хизбаллы".

"Этот шаг позволяет британской разведке и правоохранительным органам открывать расследования каждый раз, когда они собирают информацию о том, что физическое или юридическое лицо собирает средства для "Хизбаллы", - сказал он Arab News.

«Это группа, которая занимается скрытой и открытой деятельностью. Теперь вам больше не нужно доказывать, что деньги идут на тайную сторону организации ».

По словам Левитта, этот шаг наступил в то время, когда мир стал лучше осознавать террористическую и преступную деятельность, которой занимается "Хизбалла".

Однако влияние на "Хизбаллу" зависит от того, как осуществляется замораживание активов. По словам Левитта, если это будет сделано эффективно, это отговорит "Хизбаллу" от использования Великобритании в качестве базы для поддержки ее преступной деятельности.

Это также происходит в то время, когда группа испытывает растущий финансовый стресс, как в Ливане, так и в деньгах, которые она получает от Ирана, который сталкивается с ухудшающейся экономической ситуацией.

Крис Дойл, директор Совета по арабо-британскому взаимопониманию, ожидает, что европейские державы столкнутся с растущим давлением, чтобы последовать за Великобританией и ограничить финансирование "Хизбаллы" в их собственных странах.

Он назвал первоначальное различие между военным и политическим направлениями "Хизбаллы" "очень удобной уловкой" и сказал, что Казначейство всегда собиралось сделать этот шаг, указывая на ухудшающиеся отношения между Великобританией и Ираном.

"Очевидно, наступит время, когда мы собираемся заморозить их активы и сделать незаконным ведение финансовых деловых операций с "Хизбаллой", - сказал Дойл Arab News.

Этот шаг, по его словам, произошел после шести месяцев усилившейся напряженности между Великобританией и Ираном, включая драматический захват британского танкера в течение лета.


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