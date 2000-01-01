22.01 14:21 MIGnews.com

Давление на "Хизбаллу" усиливается.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Решение британского казначейства заморозить все активы "Хизбаллы" усиливает давление на поддерживаемую Ираном ливанскую группировку, которая сжимается внутри страны и за рубежом.После того, как британское правительство в марте 2019 года заявило, что оно «больше не может различать их уже запрещенное военное крыло и политическую партию», этот последний шаг означает, что любой, кто проводит финансовые операции с "Хизбаллой", может подвергнуться судебному преследованию.До объявления в пятницу, только военное крыло "Хизбаллы", а не ее политическое представительство, подвергалось замораживанию активов британским правительством.После заявления британского казначейства вскоре последовал призыв госсекретаря США Майка Помпео к «всем нациям» следовать за англичанами и подавить "Хизбаллу".В понедельник Гондурас, Колумбия и Гватемала последовали их примеру, добавив "Хизбаллу" в свои списки официально назначенных террористических организаций.Мэтью Левитт, директор Программы по борьбе с терроризмом в Вашингтонском институте, сказал, что действия Казначейства могут оказать реальное влияние на операции "Хизбаллы"."Этот шаг позволяет британской разведке и правоохранительным органам открывать расследования каждый раз, когда они собирают информацию о том, что физическое или юридическое лицо собирает средства для "Хизбаллы", - сказал он Arab News.«Это группа, которая занимается скрытой и открытой деятельностью. Теперь вам больше не нужно доказывать, что деньги идут на тайную сторону организации ».По словам Левитта, этот шаг наступил в то время, когда мир стал лучше осознавать террористическую и преступную деятельность, которой занимается "Хизбалла".Однако влияние на "Хизбаллу" зависит от того, как осуществляется замораживание активов. По словам Левитта, если это будет сделано эффективно, это отговорит "Хизбаллу" от использования Великобритании в качестве базы для поддержки ее преступной деятельности.Это также происходит в то время, когда группа испытывает растущий финансовый стресс, как в Ливане, так и в деньгах, которые она получает от Ирана, который сталкивается с ухудшающейся экономической ситуацией.Крис Дойл, директор Совета по арабо-британскому взаимопониманию, ожидает, что европейские державы столкнутся с растущим давлением, чтобы последовать за Великобританией и ограничить финансирование "Хизбаллы" в их собственных странах.Он назвал первоначальное различие между военным и политическим направлениями "Хизбаллы" "очень удобной уловкой" и сказал, что Казначейство всегда собиралось сделать этот шаг, указывая на ухудшающиеся отношения между Великобританией и Ираном."Очевидно, наступит время, когда мы собираемся заморозить их активы и сделать незаконным ведение финансовых деловых операций с "Хизбаллой", - сказал Дойл Arab News.Этот шаг, по его словам, произошел после шести месяцев усилившейся напряженности между Великобританией и Ираном, включая драматический захват британского танкера в течение лета.