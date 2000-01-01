Франция готовится к новым военным операциям в Африке
Франция объявила о планах проведения новых военных операций в странах Африки.
По сообщениям СМИ, об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в ходе визита в Мали.
В столице Мали Бамако, главу оборонного ведомства Франции и ее коллег из Швеции, Эстонии и Португалии принял президент Ибрагим Бубакар Кейта.
Париж планирует уже в ближайшие недели провести операции против радикальных группировок в приграничных районах Мали, Буркина-Фасо и Нигера, сообщила Парли. Поддержку действиям французских военных окажут местные силы безопасности.
В рамках операции «Бархан» Франция в 2014 году дислоцировала в странах Сахель (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад) 4500 военнослужащих.
Отметим, что в этих же странах в 2019 году прошли многочисленные манифестации против присутствия французских военных. Причиной недовольства населения стал рост числа терактов, в результате которых погибли сотни мирных жителей и военнос