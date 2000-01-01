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Новое правительство Ливана | Фото:22.01 12:26   MIGnews.com

Новое правительство Ливана

В Ливане сформировано новое правительство. Президент страны Мишель Аун подписал соответствующий документ.

Возглавит новый Кабинет министров возглавит Хассан Диаб, которого поддерживает террористическая организация "Хизбалла".

В состав правительства войдут 20 человек, представляющих христианские и мусульманские общины.

61-летний Хассан Диаб преподает в Американском университете Бейрута. С 2011 по 2014 год политик занимал пост министра образования.

Прежнее правительство во главе с Саадом Харири подало в отставку 29 октября. Это произошло на фоне охвативших страну массовых акций протеста.

Согласно Конституции Ливана, пост президента страны должен занимать христианин (маронит), премьер-министра - мусульманин-суннит, спикера парламента – мусульманин-шиит.


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