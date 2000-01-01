22.01 15:24 MIGnews.com

Глобальный бизнес озвучил мрачные прогнозы на перспективу

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В прошлом году было рекордное количество генеральных директоров, которые заявили, что они с оптимизмом смотрят на глобальный экономический рост, и только 29 процентов сказали, что они пессимистичны.Торговые войны, геополитическая напряженность и угрозы изменения климата были теми факторами, которые наиболее сильно влияли на умы исполнительной власти.Руководители глобального бизнеса более пессимистичны в отношении перспектив мировой экономики, чем в течение многих лет, и мнения руководители компаний на Ближнем Востоке являются одними из самых мрачных, согласно ежегодному опросу руководителей, опубликованном на ежегодном Всемирном экономическом форуме. встреча в Давосе.Опрос, проведенный консалтинговой фирмой PwC, показал, что рекордное количество генеральных директоров было пессимистично настроено по отношению к международной экономике, причем в среднем 53 процента прогнозировали снижение темпов роста в 2020 году.Только Китай и Индия среди основных экономических блоков были в среднем менее пессимистичными, но число китайских руководителей, желающих вести бизнес с США, резко сократилось - всего 11 процентов определили США в качестве своего наиболее привлекательного рынка по сравнению с 59 процентов два года назад.Торговые войны, геополитическая напряженность и угрозы изменения климата были факторами, наиболее сильно влияющими на умы исполнительной власти - кроме стандартных жалоб на чрезмерное регулирование со стороны правительств.Представляя результаты 2020 года, председатель PwC Боб Мориц сказал: «Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении торговой напряженности, геополитических проблем и отсутствия соглашения о том, как бороться с изменением климата, падение доверия к экономическому росту не вызывает удивления, даже если масштаб изменения настроения есть.»В прошлом году было рекордное количество генеральных директоров, которые заявили, что они с оптимизмом смотрят на глобальный экономический рост, и только 29 процентов сказали, что они пессимистичны.«Эти проблемы, стоящие перед мировой экономикой, не новы. Однако их масштаб и скорость, с которой некоторые из них обостряются, являются новыми, ключевой вопрос для лидеров, собирающихся в Давосе, заключается в следующем: как мы собираемся вместе, чтобы решать их », - добавил Мориц.Опрос 1600 генеральных директоров в 83 странах был проведен в конце прошлого года, до того, как напряженность на Ближнем Востоке обострилась в Персидском заливе, но до предварительных «фазовых» соглашений о мировой торговле между США и Китаем.Опрос также был проведен до того, как австралийские лесные пожары еще раз подчеркнули страхи перед изменением климата - основное внимание на встрече ВЭФ.Опрос также показал, что генеральные директора менее чем когда-либо уверены в перспективах своих компаний, и только 27 процентов генеральных директоров заявили, что они «очень уверены» в росте собственной организации в течение следующих 12 месяцев - самый низкий уровень PwC, зафиксированный с 2009 года, и ниже с 35 процентов в прошлом.