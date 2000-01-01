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22.01 15:19   MIGnews.com

Иран не прекращал работать по ядерной программе

Глава Организации по атомной энергии Ирана, Али-Акбар Салехи в беседе с канадским каналом CBC пояснил, что Тегеран не хочет, чтобы соглашение по ядерной проблеме (СВПД) было разорвано, но если президент Америки Дональд Трамп денонсирует его, Иран готов стремительно возобновить свою ядерную деятельность в первоначальном виде.

Али-Акбар Салехи сказал, что если Трамп решит разорвать международную ядерную договоренность с Ираном, как он обещал, то Тегеран сможет очень быстро вернуть ядерную деятельность на прежний уровень.

Глава Организации по атомной энергии Ирана подчеркнул: "Мы и раньше делали это. Договоренность оказалась бесполезной, и Иран стремительно возобновил свою деятельность. Мы способны без труда возобновить свою ядерную деятельность, но мы не будет на прежнем месте, потому что в техническом плане мы находимся сегодня гораздо выше. Я бы не хотел быть свидетелем этого дня и принимать решения в таких условиях, но мы готовы".

Как видим, правыми оказались те, кто подозревал Иран в том, что эта страна продолжает разработку "немирного" атома, что подтверждается словами "сведущего" человека о продвижении технической стороны ядерной деятельности.
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