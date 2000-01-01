Эксперт: Тегеран имеет ключевую поддержку со стороны Азии

Эксперт по санкциям Ирана Барак Синер, котрый недавно опубликовал книгу совместно с Иерусалимским центром по связям с общественностью под названием "Коммерческие риски, поступающие на иранский рынок", сказал в интервью The Jerusalem Post, что "даже без ЕС Тегеран имеет ключевую поддержку со стороны Азии".
Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили распространение так называемого "блокирующего закона" на антииранские санкции США.
Тем не менее, по словам эксперта, у Европы не получится полностью возместить все убытки, которые потерпят европейские компании, уходя из Ирана из-за американских санкций.
Синер, который является консультантом по политическим рискам в Strategic Intelligentia, отметил, что Россия и Южная Корея также, вероятно, будут поддерживать торговые отношения с Тегераном.
В настоящее время более иностранных 50 компаний объявили о намерении уйти из Ирана, в особенности, в энергетическом и финансовом секторах. Об этом ранее заявил директор департамента американского Госдепа по политическому планированию Брайан Хук, не уточнив, сколько из них европейских.
Французская компанияTotal, будучи крупнейшим европейским нефтепереработчиком, решила, что не станет подавать в Минфин США заявку на предоставление ее исключения из санкций в отношении Ирана.
Что касается ЕС, то в последние месяцы в парламенте наблюдается приличная дискуссия о том, сможет ли ЕС противостоять давлению вторичных санкций США на поддержку своих компаний, которые продолжают вести дела с Ираном.
Вторичные санкции означают, что любым субъектам ЕС, которые занимались бизнесом с Ираном, было запрещено вести дела с США. Первая партия санкций США вступит в силу 6 августа .
Синер добавил, что Иран в настоящее время "придерживается сделки по привлечению иностранных компаний и больше ориентирован на Азию".